Dùng ô tô tông xe máy khiến đối thủ chấn thương sọ não, Nguyễn Thế Khang sa lưới

Ngày 3/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thế Khang (sinh năm 1990, trú tại tổ dân phố số 3, phường Thiên Hương, thành phố Hải Phòng) về tội "Giết người". Khang là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Đối tượng truy nã Nguyễn Thế Khang. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Theo kết quả điều tra, rạng sáng ngày 19/4/2022, tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí trên địa bàn đặc khu Phú Quốc xảy ra vụ hỗn chiến. Trong lúc xô xát, anh ruột của Khang bị một đối tượng dùng súng bắn gây thương tích rồi được đồng bọn chở xe máy bỏ chạy.

Chứng kiến sự việc, Khang điều khiển xe ô tô truy đuổi nhóm đối tượng. Khi đến đường Trần Hưng Đạo, Khang điều khiển xe ô tô tông vào xe máy của nhóm này làm 2 người ngã xuống đường. Hậu quả, một đối tượng bị đa chấn thương, chấn thương sọ não với tỷ lệ tổn thương cơ thể 57%.

Sau khi gây án, Khang cùng một đối tượng khác rời khỏi hiện trường, cất giấu phương tiện nhằm xóa dấu vết rồi bỏ trốn. Quá trình điều tra, các đối tượng liên quan lần lượt bị bắt giữ hoặc ra đầu thú.

Tháng 4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến vụ án để điều tra về các tội "Giết người" và "Che giấu tội phạm". Riêng Nguyễn Thế Khang bỏ trốn, bị khởi tố, truy nã về tội "Giết người". Sau hơn 2 tháng truy bắt, ngày 30/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an phường Thiên Hương TP Hải Phòng bắt giữ đối tượng Nguyễn Thế Khang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.