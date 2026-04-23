Ông lão đâm xe vào cổng, truy sát vợ khi không bán được đất

Bản án ngày 23/4 của TAND tỉnh Nghệ An tuyên ông Trường, trú phường Thành Vinh, phạm tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tại tòa, ông Trường hối hận, nói trong lúc nóng giận không làm chủ được hành vi, mong được hưởng khoan hồng để sớm trở về chuộc lỗi. Người vợ đến dự tòa cũng xin giảm án cho chồng.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là cố tình thực hiện phạm tội đến cùng.

Bị cáo Trường tại tòa, ngày 23/4. Ảnh: Hùng Lê

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 14/7/2025, do bực tức vì không bán được lô đất của gia đình, ông Trường lái xe máy đâm liên tiếp vào cửa cổng. Bà Nguyễn Thị Bương (vợ ông Trường) chạy ra can ngăn, nói: "Chiếc xe có tội tình gì mà ông phá vậy?".

Nhà chức trách cáo buộc bà Bương có thái độ thách thức, ông Trường xô ngã, rồi xuống bếp lấy dao tấn công khiến vợ gục giữa nền. Hàng xóm nghe tiếng kêu cứu đã đến can ngăn nhưng không thể vào do cửa cổng bị ông Trường khóa.

Lực lượng chức năng sau đó phá cửa, khống chế ông Trường, đưa bà Bương đi cấp cứu. Nạn nhân qua cơn nguy kịch, song bị tổn hại sức khỏe 61%.