Tranh cãi khi bán vé số, người đàn ông rút dao đâm đối thủ tử vong

Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ Nguyễn Văn Được (63 tuổi, ngụ xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi dùng dao đâm chết người.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h15 ngày 30/6, trong lúc bán vé số dạo tại ấp 1, xã Cái Bè, Nguyễn Văn Được xảy ra mâu thuẫn với ông Vương Trí Hùng (66 tuổi, ngụ xã Cái Bè), cùng hành nghề bán vé số.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Được bất ngờ rút dao đâm ông Hùng trọng thương rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Phát hiện vụ việc, người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Hùng đã tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Cái Bè phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp khẩn trương truy xét, tổ chức lực lượng truy bắt nghi phạm.

Đến chiều cùng ngày, Nguyễn Văn Được bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Phú An, tỉnh Đồng Tháp. Quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ một con dao được xác định là hung khí gây án.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Được khai nhận đã dùng dao đâm ông Hùng do mâu thuẫn bộc phát trong quá trình bán vé số.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.