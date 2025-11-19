Dựng lại hiện trường vụ hỗn chiến ở TPHCM do mâu thuẫn "xin cục đá uống bia"

Sáng 19-11, Công an TPHCM tổ chức dựng lại hiện trường vụ "hỗn chiến từ quán nhậu ra ngoài đường do mâu thuẫn từ bữa tiệc sinh nhật" đã đăng trên Báo Người Lao Động.

Công an đưa những người liên quan đến hiện trường.

Lực lượng công an đưa một số người liên quan đến quán nhậu để mô phỏng lại vụ việc, thu thập tư liệu chính xác nhất để củng cố hồ sơ.

Theo điều tra ban đầu, lúc 23 giờ khuya 15-11, nhóm thanh niên khoảng 20 người có nam và nữ dự sinh nhật tại quán nhậu ốc đêm ở đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú. Tại đây, một số người trong nhóm có qua bàn khác để mời bia và xin cục đá uống bia thì bị từ chối nên hai bên "lời qua tiếng lại".

Đỉnh điểm, khi một người trong hai nhóm dùng vỏ lon bia ném sang đối phương thì cả hai nhóm lao vào nhau dùng ly, chén, bàn ghế,... ẩu đả. Xô xát sau đó tiếp diễn bên ngoài quán.

Vụ việc khiến 1 nhân viên quán nhậu bị thương cùng tổn thất cho cả hai bên.

Do hỗn chiến, nhiều thực khách hoảng sợ nên chạy ra ngoài. "Có cả trăm người sau đó đến chứng kiến vụ việc" - một người dân khu vực kể lại.

Theo đánh giá ban đầu, thiệt hại quán ước tính khoảng 68 triệu đồng.

Quán nhậu xảy ra vụ việc.