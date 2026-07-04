Dùng dao phóng lợn cản trở cảnh sát khi bị truy đuổi

Ngày 3/7, Công an phường Long Khánh tạm giữ 16 người để điều tra dấu hiệu hành vi Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ.

Đây là nhóm thanh thiếu niên đi xe máy rồ ga, cầm hung khí nghênh ngang trên đường phố ở phường Long Khánh khiến người đi đường khiếp sợ.

Hung khí bị thu giữ. Ảnh: Thái Hà

Khuya hôm trước, nhóm này đi nhiều xe máy từ hướng Xuân Lộc về phường Long Khánh. Một số thanh niên ngồi sau cầm dao dài, dao phóng lợn, mã tấu... vung vẩy trên đường, khiến nhiều người phải né tránh.

Nhận tin báo, Công an phường Long Khánh triển khai lực lượng vây bắt. Khi phát hiện cảnh sát trên đường Thích Quảng Đức, nhóm này tăng ga bỏ chạy. Trong lúc bị truy đuổi, một số người còn ném dao phóng lợn về phía lực lượng chức năng để cản đường tẩu thoát.

Đến chiều nay, qua truy xét, cảnh sát xác định và mời làm việc 16 người liên quan. Tại cơ quan điều tra, nhóm này thừa nhận hành vi vi phạm.