Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Dùng dao phóng lợn cản trở cảnh sát khi bị truy đuổi

Sự kiện: Tin pháp luật

Đồng Nai - Bị cảnh sát truy bắt, nhóm thanh thiếu niên rồ ga bỏ chạy, sử dụng dao phóng lợn ném lại cản trở để tẩu thoát.

Ngày 3/7, Công an phường Long Khánh tạm giữ 16 người để điều tra dấu hiệu hành vi Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ.

Đây là nhóm thanh thiếu niên đi xe máy rồ ga, cầm hung khí nghênh ngang trên đường phố ở phường Long Khánh khiến người đi đường khiếp sợ.

Hung khí bị thu giữ. Ảnh: Thái Hà

Hung khí bị thu giữ. Ảnh: Thái Hà

Khuya hôm trước, nhóm này đi nhiều xe máy từ hướng Xuân Lộc về phường Long Khánh. Một số thanh niên ngồi sau cầm dao dài, dao phóng lợn, mã tấu... vung vẩy trên đường, khiến nhiều người phải né tránh.

Nhận tin báo, Công an phường Long Khánh triển khai lực lượng vây bắt. Khi phát hiện cảnh sát trên đường Thích Quảng Đức, nhóm này tăng ga bỏ chạy. Trong lúc bị truy đuổi, một số người còn ném dao phóng lợn về phía lực lượng chức năng để cản đường tẩu thoát.

Đến chiều nay, qua truy xét, cảnh sát xác định và mời làm việc 16 người liên quan. Tại cơ quan điều tra, nhóm này thừa nhận hành vi vi phạm.

25 thanh thiếu niên vác dao 'phóng lợn' hỗn chiến náo loạn tuyến phố Bắc Ninh
25 thanh thiếu niên vác dao 'phóng lợn' hỗn chiến náo loạn tuyến phố Bắc Ninh

Chỉ vì nhìn "ngứa mắt" và ánh đèn pha xe máy, hai nhóm thanh thiếu niên tại Bắc Ninh đã truy đuổi nhau kinh hoàng qua nhiều tuyến phố khiến 3 người...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phước Tuấn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/07/2026 20:14 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin pháp luật Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN