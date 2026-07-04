Đặc điểm nhận dạng nghi phạm nổ 5 phát súng, bắn chết người ở Đăk Lăk

Ngày 4/7, Công an tỉnh Đăk Lăk đề nghị người dân phối hợp, cung cấp thông tin khi phát hiện người có biểu hiện nghi vấn. Theo đó, nghi phạm là nam, cao khoảng từ 1,64 m đến 1,7 m; khi gây án mặc áo đồng phục dài tay màu xanh của hãng Grab, quần jean màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu xanh lá, đi dép.

Nghi phạm nổ súng bắn chết người tối 2/7. Ảnh: Camera an ninh

Phương tiện nghi phạm sử dụng có đặc điểm giống xe máy Honda Air Blade màu đỏ - trắng (chưa xác định biển kiểm soát). Sau khi gây án, trong quá trình tẩu thoát, kẻ này đã thay áo khoác đồng phục Grab màu xanh bằng áo khoác màu trắng xám.

Công an tỉnh Đăk Lăk khuyến cáo mọi hành vi bao che, chứa chấp người phạm tội hoặc cản trở hoạt động điều tra, truy bắt sẽ bị xử lý.

Theo điều tra, tối 2/7, ông Hứa Hồng Hải, 47 tuổi, trú xã Ea Knốp đang ngồi uống nước trước hàng quán trên đường Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột thì bất ngờ bị kẻ này tiếp cận, rút súng (chưa rõ loại) bắn 5 phát vào vùng đầu.