Du khách rơi khỏi dù lượn tử vong, phi công lĩnh 12 tháng tù treo

TAND TP Đà Nẵng vừa có bản án phúc thẩm đối với bị cáo L.M.P. (42 tuổi, trú Đà Nẵng) về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.

Theo nội dung vụ án, ngày 7/7/2025, vợ chồng anh H.Q.T. (trú TP.HCM) đăng ký tham gia dịch vụ bay dù lượn tại bán đảo Sơn Trà qua trang Facebook với Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ T. (Đà Nẵng).

Ông T. được phát hiện tử vong sau khi rơi khỏi dù lượn.

Ngày 8/7/2025, vợ chồng anh T. đến gặp nhân viên làm thủ tục đăng ký bay và đi taxi lên bãi bay trên núi Sơn Trà. Lúc này, Công ty phân công hai phi công bay. Vợ anh T. bay trước và hạ cánh anh toàn.

L.M.P. trước khi bay cùng anh T. thì chỉ gài đai ngực (khoá an toàn ở ngực) nhưng quên không gài hai đai đùi cho khách.

Khi dù lượn cất cánh vài phút, anh T. bị tuột khỏi đai ngồi, rơi tự do xuống núi dẫn đến tử vong. P. cố gắng hạ cánh tại bãi cát gần đó và gọi hỗ trợ.

Đến 19h30 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện anh T. đã tử vong tại khu vực suối.

Quá trình điều tra xác định công ty trên được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao và dù lượn không động cơ. L.M.P. được cấp giấy chứng nhận tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn dù lượn, môn diều bay và là phi công của công ty theo hợp đồng lao động.

Theo quy tắc nghề nghiệp, đối với phi công dù lượn không động cơ được quy định tại quy trình hoạt động của công ty và chương trình đào tạo tập huấn phi công do cơ quan chức năng tổ chức mà P. được đào tạo: trước khi cất cánh, phi công bắt buộc phải kiểm tra lại các thiết bị để đảm bảo an toàn. Việc P. quên không gài hai đùi là vi phạm quy tắc nghề nghiệp đối với phi công môn dù lượn không động cơ.

Bản án sơ thẩm đã tuyên L.M.P. phạm tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp, xử phạt 12 tháng tù. Sau đó, bị cáo kháng cáo.

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo, xin xem xét cho hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, bị cáo là lao động chính, đang nuôi 3 con nhỏ.

Tòa nhận định hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác. Do đó, cần phải xử phạt một mức hình phạt tương xứng, nhằm giáo dục riêng và phòng người chung cho xã hội.

Bản án sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi cũng như nhân thân, qua đó áp dụng các tình tiết giảm nhẹ và xử phạt bị cáo 12 tháng tù là phù hợp.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho gia đình bị hại. Đại diện bị hại có đơn bãi nại và đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, bị cáo là lao động chính, đang nuôi con nhỏ.

Vì vậy, toà chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm và tuyên bị cáo P. 12 tháng tù về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp và cho hưởng án treo.