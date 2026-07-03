Tạm giữ Nguyễn Tiến Bình SN 1978 hiếp dâm cô gái khuyết tật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ Nguyễn Tiến Bình (SN 1978, trú khu Đá Trồng, xã Đồng Lương, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm" theo Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Công an xã Hiền Quan lấy lời khai đối tượng Nguyễn Tiến Bình (áo kẻ xám). Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Trước đó, khoảng 11h ngày 29/6, Công an xã Hiền Quan (tỉnh Phú Thọ) tiếp nhận trình báo của một người dân trên địa bàn về việc con gái là người khuyết tật, thiểu năng trí tuệ bẩm sinh nghi bị xâm hại tình dục.

Theo trình báo, khoảng 10h cùng ngày, sau khi đi làm đồng trở về, người mẹ phát hiện con gái có biểu hiện hoảng loạn, liên tục khóc và tâm lý bất ổn. Nghi ngờ có chuyện xảy ra, gia đình kiểm tra hệ thống camera an ninh lắp đặt trong nhà thì phát hiện khoảng 8h55 cùng ngày, khi nạn nhân ở nhà một mình, một người đàn ông đã đi vào phòng và thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Sau khoảng 4 giờ điều tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng gây án là Nguyễn Tiến Bình. Tại cơ quan công an, Bình đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.