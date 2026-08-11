Người phụ nữ tự đóng nước vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng, bán gần cổng bệnh viện

Ngày 10/8, mạng xã hội lan truyền video với nội dung phản ánh về việc một người phụ nữ tự đóng nước lọc vào vỏ chai mang nhãn hiệu nổi tiếng để bán cho khách hàng gần cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An khiến dư luận bức xúc.

Cơ quan chức năng làm việc với người phụ nữ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An nhanh chóng xác minh, làm rõ người có hành vi tự đóng nước lọc vào vỏ chai mang nhãn hiệu nổi tiếng để bán cho khách hàng gần cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Công an phường Vinh Phú tiến hành xác minh, làm rõ người bán hàng là P.T.H. (SN 2001), trú tại khối Phú Sơn Đường, phường Vinh Phú. Công an phường sau đó phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng đô thị phường và Đội Quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An, mời P.T.H. đến trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, P.T.H. thừa nhận hành vi vi phạm của mình và nhận thức việc tự đóng nước vào vỏ chai mang nhãn hiệu của đơn vị khác để bán cho người tiêu dùng là không đúng quy định.

P.T.H. khai báo thành khẩn, đồng thời cam kết không tái diễn hành vi tương tự, tránh gây ảnh hưởng đến quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng.

Hiện Công an phường Vinh Phú tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.