Đối tượng chém mẹ vợ và vợ trọng thương ra đầu thú

Ngày 14/5, Công an TP Đồng Nai thông tin, khoảng 19h20 ngày 10/5, tại nhà ông P.V.B. (sinh năm 1963, khu phố Long Khánh 1, phường Tam Phước, TP Đồng Nai), Huỳnh Hoàng Anh (sinh năm 1986, cư trú cùng địa chỉ) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với mẹ vợ là bà H.T.B.L. (sinh năm 1966).

Đối tượng Huỳnh Hoàng Anh đầu thú tại cơ quan công an

Trong lúc nóng giận, Hoàng Anh đã cầm dao rựa cất trong nhà chém bà L. trúng vùng đầu. Thấy mẹ bị chém, chị P.K.N. (sinh năm 1986, vợ của Hoàng Anh) lao vào can ngăn chồng và cũng bị Hoàng Anh chém trúng vùng đầu gây thương tích. Bà L. tiếp tục xông vào đẩy Hoàng Anh khiến đối tượng ngã xuống đất, làm rơi hung khí. Sau đó, Hoàng Anh lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tam Phước đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai tổ chức truy xét, truy bắt đối tượng. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đồng Nai, hiện sức khỏe đã ổn định và tỉnh táo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp vận động gia đình, đến khoảng 15h30 ngày 12/5, lực lượng Công an đã vận động thành công Huỳnh Hoàng Anh ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.