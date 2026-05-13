Vây bắt sòng bạc xóc đĩa trong rừng

Ngày 12/5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết vừa phối hợp Công an xã Anh Sơn, Công an phường Thái Hòa cùng các đơn vị liên quan triệt phá một điểm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại khu vực đồi núi thuộc xóm Kỳ Thịnh, xã Tiên Đồng.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc bị cơ quan công an bắt giữ.

Theo cơ quan công an, sòng bạc này nằm ở khu vực giáp ranh giữa xã Tiên Đồng và xã Thành Bình Thọ, quy tụ nhiều con bạc đến từ các địa phương như phường Thái Hòa, xã Mậu Thạch, Thành Bình Thọ (Nghệ An) và cả một số đối tượng từ tỉnh Thanh Hóa.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Lê Văn Cường (SN 1989, trú xã Tiên Đồng) là người đứng ra tổ chức “xới bạc”. Cường từng có 1 tiền án về tội đánh bạc.

Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng chọn địa điểm trong rừng núi, chỉ cho người quen tham gia, tổ chức đánh bạc theo từng khoảng thời gian ngắn và bố trí người cảnh giới từ xa.

Sau thời gian theo dõi, chiều 9/5, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra, bắt giữ 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Mở rộng điều tra, đến ngày 11/5, cơ quan công an bắt giữ tổng cộng 16 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc nói trên.

Tang vật thu giữ gồm 1 bộ bát đĩa sứ, 4 quân vị, 1 tấm bạt cùng nhiều vật chứng liên quan. Bước đầu, xác định các đối tượng sử dụng hơn 100 triệu đồng để đánh bạc.

Cơ quan chức năng đang tạm giữ 16 đối tượng để điều tra, mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng liên quan còn lại.