Dọa bỏ nhà ra đi, vợ bị chồng dùng dao đâm nhập viện

Ngày 11/2, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lưu Bá Đoàn (SN 1982, ở xã Tam Hưng, Hà Nội) án 8 năm tù về tội “Giết người”, 2 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Đoàn bị cáo buộc dùng dao (vũ khí quân dụng), gây thương tích cho vợ mình là chị T (SN 1988).

Theo cáo trạng, Lưu Bá Đoàn và chị T kết hôn năm 2010, có với nhau 3 người con. Tối 3/3/2025, Đoàn đi làm về thì thấy chị T đang nấu nướng trong bếp nhưng sau đó lại nói với chồng việc muốn đưa các con sang nhà anh trai ruột ăn cơm.

Do đang mâu thuẫn với gia đình nhà vợ, Đoàn không cho chị T và các con đi. Người vợ thì kiên quyết, nói: “Tôi cứ đi, các con cũng đi”.

Sau đó, chị T đi lấy quần áo và nói “nói sẽ không về đây nữa” khi bị chồng tiếp tục ngăn cấm.

Thấy vậy, Đoàn đe dọa “mày đi tao đánh chết”, đồng thời chửi bới, giằng co, không cho vợ đi ra khỏi nhà. Lúc này, chị T bỏ lại túi quần áo rồi đi ra phía cửa.

Đoàn chạy vào bếp lấy dao dạng dao phóng lợn ra đe dọa vợ, nói: “Tao đố mày đi đấy, mày đi chết với tao”.

Chị T lách qua người chồng để ra ngoài nhưng bị đâm một nhát. Sau đó, Đoàn vứt dao xuống nền nhà, lấy vỏ gối bịt vết thương cho vợ đồng thời hô hoán bảo con đi gọi người để đưa chị T đi cấp cứu.

Kết quả, nạn nhân bị tổn hại 15% sức khỏe nhưng cơ quan tố tụng cho rằng, chị T không tử vong nằm ngoài mong muốn của bị cáo.

Ngày 4/3/2025, mẹ chị T đến công an xã Mỹ Hưng trình báo nội dung vụ việc và Đoàn cũng đi đầu thú, giao nộp con dao gây án.