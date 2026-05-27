Phát hiện người đàn ông tử vong trên núi Thiên Bút trong tình trạng lõa thể

Ngày 27/5, ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết, cơ quan công an đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về mai táng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 26/5, người dân đi qua khu vực núi Thiên Bút phát hiện một người đàn ông tử vong trong tình trạng không mặc quần áo nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là N.L.D. (37 tuổi, trú ở phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi).

Tại hiện trường, công an phát hiện quần áo của nạn nhân cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Theo ông Hưng, bước đầu cơ quan chức năng nhận định nạn nhân có thể tử vong do sử dụng ma túy quá liều. “Nạn nhân là người nghiện, có thể lên khu vực núi Thiên Bút để sử dụng ma túy rồi xảy ra vụ việc”, ông Hưng thông tin.

Núi Thiên Bút nằm gần trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, khu vực này hiện có một số công trình bỏ hoang, ít người qua lại.