Điều tra vụ 2 thi thể nữ dưới cầu Long Hồ ở phường Bắc Cam Ranh

Đến trưa ngày 11-11, Công an phường Bắc Cam Ranh vẫn đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của hai phụ nữ được phát hiện nằm ở khu vực mép nước dưới cầu Long Hồ.

Theo lãnh đạo UBND phường Bắc Cam Ranh, sáng cùng ngày, người đi đường phát hiện hai phụ nữ nằm bất động ở khu vực mép nước dưới cầu Long Hồ, nên báo cơ quan chức năng.

Công an phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh: AB

Khi công an đến hiện trường xác định hai người này đã tử vong. "Đây là hai chị em, cùng ngụ địa phương. Họ chở nhau bằng xe đạp điện ra khu vực cầu Long Hồ để bắt ốc, rồi chết đuối. Hoàn cảnh gia đình hai người này rất khó khăn"- lãnh đạo UBND phường Bắc Cam Ranh thông tin.

Tại hiện trường, thi thể hai nạn nhân nằm gần mép nước, cách nhau khoảng 30m. Hiện, cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường. Danh tính hai nạn nhân chưa được công bố.