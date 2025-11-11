Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Điều tra vụ 2 thi thể nữ dưới cầu Long Hồ ở phường Bắc Cam Ranh

Sự kiện: Tin pháp luật
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Công an phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của hai phụ nữ mà người dân phát hiện ở khu vực mép nước cầu Long Hồ, phường Bắc Cam Ranh.

Đến trưa ngày 11-11, Công an phường Bắc Cam Ranh vẫn đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của hai phụ nữ được phát hiện nằm ở khu vực mép nước dưới cầu Long Hồ.

Theo lãnh đạo UBND phường Bắc Cam Ranh, sáng cùng ngày, người đi đường phát hiện hai phụ nữ nằm bất động ở khu vực mép nước dưới cầu Long Hồ, nên báo cơ quan chức năng.

Công an phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh: AB

Công an phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh: AB

Khi công an đến hiện trường xác định hai người này đã tử vong. "Đây là hai chị em, cùng ngụ địa phương. Họ chở nhau bằng xe đạp điện ra khu vực cầu Long Hồ để bắt ốc, rồi chết đuối. Hoàn cảnh gia đình hai người này rất khó khăn"- lãnh đạo UBND phường Bắc Cam Ranh thông tin.

Tại hiện trường, thi thể hai nạn nhân nằm gần mép nước, cách nhau khoảng 30m. Hiện, cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường. Danh tính hai nạn nhân chưa được công bố.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ nổ bồn chứa axit 2 người tử vong ở Lâm Đồng
Công an khám nghiệm hiện trường vụ nổ bồn chứa axit 2 người tử vong ở Lâm Đồng

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu cơ quan công an tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ bồn chứa axit khiến 2 người tử vong tại công ty hóa chất.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Xuân Hoát ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/11/2025 12:02 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin pháp luật Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN