Dí dao đe dọa, cướp điện thoại của gái bán dâm ngay tại phòng

Trung, 29 tuổi, quê Hưng Yên, vừa bị Công an phường Ngọc Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội bắt để làm rõ hành vi Cướp tài sản. Nghi phạm từng có một tiền án về tội Cướp giật tài sản.

Trung khai thấy người phụ nữ 38 tuổi, quê Phú Thọ, đăng bài quảng cáo ở các hội nhóm trên mạng xã hội mời chào mua dâm nên nhắn tin hẹn gặp. Tối 22/10, sau khi trao đổi, "ngã giá", Trung đi 40 km đến phòng trọ của cô này tại ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà.

Sau khi "vui vẻ", Trung lợi dụng lúc người phụ nữ bán dâm đi tắm đã lén lấy con dao gọt hoa quả để cạnh bồn rửa bát. Lúc cô này bước ra, anh ta cầm dao dí vào cổ, giật chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max màu xám và ép đọc mật khẩu. Trung còn yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình song bất thành.

Trong lúc giằng co, nạn nhân lợi dụng sơ hở đã nhảy từ ban công tầng 2 xuống tầng 1 để chạy thoát, hét lớn tìm người giúp đỡ. Cô được xác định bị rạn xương chân phải và bị dao cứa rách ngón trỏ, ngón giữa.

Lê Đình Trung tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 23/10, Trung bị bắt khi đang ở phòng trọ tại xóm Thượng, thôn Nguyên Bì, xã Thượng Phúc. Tại cơ quan điều tra, Trung khai nảy sinh ý định cướp tài sản vì đang thua 30 triệu đồng do chơi "tài xỉu", cần thêm tiền nạp để chơi tiếp. Anh ta đã bán chiếc điện thoại cướp được với giá 8 triệu đồng.

Nạn nhân trình bày thường đăng thông tin mời mua dâm giá 500.000 đồng trên các hội nhóm, kèm theo hình ảnh "nửa kín, nửa hở".