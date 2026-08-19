Đến nhà người quen chơi, gã đàn ông dâm ô bé gái 7 tuổi

Ngày 19/8, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, mới đây cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Sơn (SN 1968, trú tại xã Tây Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên), về hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi", quy định tại khoản 1 Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 22/7/2026, Công an xã Tây Tiền Hải tiếp nhận đơn tố giác của công dân về việc Phạm Văn Sơn có hành vi dâm ô một bé gái sinh năm 2019.

Đối tượng Phạm Văn Sơn tại cơ quan Công an. Ảnh: Cơ quan Công an.

Ngay khi tiếp nhận thông tin tố giác, Công an xã Tây Tiền Hải nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh, điều tra làm rõ. Theo kết quả xác minh ban đầu, vào khoảng 17h30 ngày 22/7, Sơn đến nhà một người quen trên địa bàn xã. Thời điểm này, trong nhà có một số trẻ em đang chơi nhưng không có người lớn.

Lợi dụng lúc vắng người, Sơn tiếp cận bé gái SN 2019 và thực hiện hành vi đụng chạm vào vùng nhạy cảm, hôn cháu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tây Tiền Hải đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, thu thập tài liệu, lấy lời khai những người liên quan và làm việc với Phạm Văn Sơn.

Tại cơ quan Công an, Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, Công an xã Tây Tiền Hải đã kịp thời báo cáo, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Đến ngày 17/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Sơn về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" theo khoản 1 Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.