Bắt đối tượng bị truy nã về hành vi dâm ô bé gái 8 tuổi

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa bắt giữ đối tượng truy nã Cao Trung Đông (SN 1979, thường trú ấp Long Khánh, xã Long Thành, tỉnh Vĩnh Long) bị truy nã về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Đối tượng Cao Trung Đông sau khi bị bắt. (Ảnh công an Vĩnh Long)

Trước đó, vào ngày 24/6/2025, Cao Trung Đông đi đến ấp Cái Đôi, xã Long Thành thì thấy cháu T (SN 2018) đang ngồi chơi một mình trong nhà nên nảy sinh ý định và thực hiện hành vi dâm ô với cháu bé. Sau đó bị mẹ của cháu T phát hiện và tố giác hành vi của Đông với cơ quan công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Trung Đông. Quá trình điều tra xác định, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan chức năng đã ra quyết định truy nã bị can.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với lực lượng chức năng địa phương đã bắt giữ Cao Trung Đông khi đang lẩn trốn tại địa bàn phường Vũng Tàu, TP.HCM và di lý về tỉnh Vĩnh Long để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.