Khởi tố 40 ‘lang băm’ trong đường dây lừa bán thuốc chữa bệnh cho hàng nghìn người

Cơ quan điều tra xác định, đứng sau đường dây này là Trần Thị Thu Phương (SN 1996, trú tại TP Hà Nội), người đã thành lập Công ty TNHH NTA Group vào tháng 10/2021. Công ty này chuyên kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thực phẩm chức năng, nhưng thực tế các sản phẩm này không có tác dụng trị bệnh như quảng cáo.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo.

Ban đầu, công ty chỉ có vợ chồng Phương và một số nhân viên. Tuy nhiên, vào cuối năm 2021, công ty đã tuyển thêm một số đối tượng khác và mở rộng quy mô hoạt động. Dù công ty đã được giải thể về mặt thủ tục vào tháng 10/2022, Trần Thị Thu Phương vẫn tiếp tục điều hành và chỉ đạo các hoạt động của công ty qua một số chi nhánh mới được thành lập.

Phương cùng các đối tượng dưới sự điều hành của mình đã tạo dựng một "chuỗi" nhân viên trẻ, không có kiến thức về y dược, để giả danh nhân viên bệnh viện, trung tâm điều trị các bệnh như xương khớp, tiểu đường, nám da, dạ dày… Gọi điện thoại đến những người có bệnh nền, các nhân viên này tư vấn bán các gói liệu trình điều trị bệnh, thực tế là các loại thực phẩm chức năng và mỹ phẩm không có tác dụng chữa trị.

CQĐT đã khởi tố bị can đối với 40 đối tượng.

Những nhân viên này đã được huấn luyện để thổi phồng tác dụng của sản phẩm, hứa hẹn cam kết hoàn tiền, tặng quà khuyến mãi như ghế massage trị giá hàng chục triệu đồng để lôi kéo người bệnh. Mỗi khi có khách hàng mua, các nhân viên sẽ được hưởng hoa hồng. Tuy nhiên, sau khi khách hàng đã mua sản phẩm nhưng không thấy hiệu quả và yêu cầu hoàn tiền, công ty cắt đứt liên lạc và không thực hiện cam kết.

Thu 30 tỷ đồng mỗi tháng

Theo điều tra, trung bình mỗi tháng, các đối tượng thu về khoảng 30 tỷ đồng từ việc lừa đảo, bán các gói liệu trình "vô tác dụng" này. Nhiều người bệnh, tin tưởng vào các lời hứa hẹn, đã vay nợ hàng trăm triệu đồng để mua sản phẩm, nhưng bệnh tình không thuyên giảm và họ rơi vào cảnh mất tiền, nợ nần.

Cơ quan điều tra thu giữ tang vật.

Sau một thời gian điều tra, công an đã tiến hành khám xét đồng loạt các trụ sở công ty và chi nhánh tại các tỉnh như Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Đà Nẵng, Nha Trang.

Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 400 thùng bìa carton chứa các loại thực phẩm chức năng và mỹ phẩm, 80 máy tính, 79 điện thoại di động, 1 iPad, 11 ô tô, cùng nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động lừa đảo.

Công an TP Nam Định đã làm việc với hơn 130 đối tượng liên quan và khởi tố vụ án, khởi tố 40 bị can về hành vi "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản". Hiện vụ án đã được chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.