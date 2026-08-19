Đánh nhau tại quán ăn, 12 đối tượng bị khởi tố

Trong số này có 8 bị can bị bắt tạm giam. Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Duy Phương, Nguyễn Tưởng Duy Phương, Trần Quang Huy, Lâm Quang Trường, Phạm Đa Phước, Vũ Tấn Thành và Nguyễn Đại Dũng (đều có độ tuổi từ 19 đến 23). Các đối tượng bị khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Quảng Nhật Trường, Nguyễn Trường Chính, Châu Minh Trí và Thái Quốc Thuận (đều có độ tuổi 17 đến 18 tuổi).

Công an công bố các quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng.

Theo kết quả xác minh, trước đó tại quán ăn ở khu phố Gia Ray 5 (phường Xuân Lộc, TP Đồng Nai) 2 nhóm thanh niên gồm 12 bị can trên xảy ra mâu thuẫn với nhau. Sau đó các đối tượng đã sử dụng tay, chân, ghế, ly nhựa và kéo làm hung khí để lao vào đuổi đánh nhau trên đường. Những đối tượng này la hét, chửi bới, gây mất an ninh trật tự tại khu vực, gây hoang mang cho những người có mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Xuân Lộc đã khẩn trương triển khai lực lượng, tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ diễn biến vụ việc và làm rõ vai trò của từng đối tượng có liên quan. Sau đó phối hợp với các cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng này.