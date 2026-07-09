Khởi tố 4 người đánh vào đầu, mặt nạn nhân tại quán Ốc Giàu

Ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông tin, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 4 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích.

Các đối tượng là: Phạm Văn Huy, sinh năm 1996; Phan Trọng Hiếu, sinh năm 1988; Khưu Văn Phương, sinh năm 1994 và Nguyễn Văn Nhường, sinh năm 1983, cùng cư trú ấp An Hưng, xã An Phú, tỉnh An Giang.

Các đối tượng Khưu Văn Phương, Phan Trọng Hiếu, Phạm Văn Huy, Nguyễn Văn Nhường (từ trái sang phải). Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Trước đó, vào ngày 5/2, anh N.T.A. đang ngồi uống nước tại quán Ốc Giàu (thuộc ấp An Hưng, xã An Phú, tỉnh An Giang) thì bị nhóm 4 đối tượng trên đến gây sự do mâu thuẫn từ trước. Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, các đối tượng đã dùng tay, chân vào đầu, mặt và người anh N.T.A., gây thương tích.

Sau vụ việc, anh N.T.A. được đưa đến cơ sở y tế điều trị và có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với các đối tượng. Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh An Giang, tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh N.T.A. là 2%.

Ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi "Cố ý gây thương tích" để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.