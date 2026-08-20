Khởi tố người đàn ông 34 tuổi giao cấu với bé gái 14 tuổi ở Ninh Bình

Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình, Điều tra viên Công an xã Khánh Trung đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lê Tuấn Anh (sinh năm 1992, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Lê Tuấn Anh bị khởi tố, tạm giam để điều tra hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”

Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 phê chuẩn theo quy định.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 4/2026, Lê Tuấn Anh quen biết cháu H (sinh năm 2012) và nảy sinh tình cảm. Khoảng 22h ngày 2/8/2026, Tuấn Anh rủ cháu H đến một nhà nghỉ trên địa bàn xã Khánh Trung. Tại đây, hai người đã hai lần quan hệ tình dục.

Ngày 3/8/2026, gia đình cháu H phát hiện sự việc và trình báo Công an xã Khánh Trung. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.