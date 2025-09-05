Đang dập đám cháy rừng thì phát hiện thi thể người đàn ông

Sáng 5-9, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế cho biết, lực lượng của đơn vị đã phối hợp dập tắt một vụ cháy rừng tại xã Phú Vinh, trong quá trình chữa cháy đã phát hiện thi thể một người đàn ông.

Trong lúc chữa cháy rừng, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông tử vong.

Theo đó, vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 4-9, một đám cháy đã bùng phát tại khu vực rừng tràm sản xuất thuộc thôn 6, xã Phú Vinh, TP Huế.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn thuộc diện tích đất rừng của hai hộ gia đình là ông Trần Sang (61 tuổi) và ông Trần Mãi (70 tuổi), cùng trú tại địa phương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Vinh Xuân (Bộ đội Biên phòng TP Huế) đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân triển khai công tác dập lửa.

Đến 19 giờ 13 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khoanh vùng và khống chế.

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể. Nạn nhân được xác định là ông Trần Mãi (70 tuổi).

Nguyên nhân ban đầu được cho là trong lúc đốt thực bì, do thần kinh không ổn định, ông Mãi đã không may để lửa lan rộng gây ra hỏa hoạn.

Đến khoảng 20 giờ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn trên diện tích bị ảnh hưởng khoảng 1ha.

Hiện Đồn Biên phòng Vinh Xuân đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.