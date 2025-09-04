Góc pháp lý vụ bà nội sát hại 2 cháu ruột ở Hưng Yên

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người xảy ra tại địa bàn thôn Nhạc Miếu, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên. Cơ quan điều tra xác định bà nội là nghi can sát hại hai cháu nội.

Theo cơ quan điều tra, qua xác minh, xác định, tối 30/8, anh Nguyễn Văn P. (35 tuổi, trú thôn Phương Xá, xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng) đưa hai con K (8 tuổi) và H (12 tuổi) đến phòng trọ của bà nội là Mai Thị Vân (60 tuổi, thường trú tại xã Yết Kiêu) tại thôn Nhạc Miếu, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Đ.X.

Quá trình điều tra, làm việc, bà Vân khai nhận, do mâu thuẫn gia đình, bà Vân đã sát hại hai cháu K và H rồi tự tử. Thời điểm kiểm tra tại phòng trọ bà Vân phát hiện cháu H đã tử vong; bà Vân bị thương, sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối.

Luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn luật sư TP Hà Nội nhận định, việc 2 cháu bé tử vong bất thường, để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng gây sự bất bình trong dư luận, quần chúng nhân dân. Dù tước đoạt tính mạng của 2 cháu nội của mình dưới bất kỳ lý do nào cũng là hành vi vi phạm pháp luật, hành vi trái đạo đức nhân cách, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.

Thay vì có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu thì người bà lại thực hiện hành vi tước đoạt quyền được sống của các cháu, quyền cao cả và thiêng liêng được pháp luật bảo vệ cao nhất, hành vi của người bà không thể chấp nhận được thay vì tìm hướng giải quyết mâu thuẫn trong gia đình thì người bà thực hiện hành vi đê hèn giết các cháu nhỏ để giải quyết mâu thuẫn.

Do các cháu bé tử vong bất thường, vụ việc có dấu hiệu hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phải tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra nhằm làm rõ các vấn đề có liên quan như nguyên nhân các cháu bé tử vong, người thực hiện hành vi là ai và động cơ mục đích thực hiện hành vi phạm tội…

Theo đó, hành vi của người bà có dấu hiệu phạm tội giết người theo quy định tại các điểm a, b khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự có khung hình phạt cao nhất tới là tử hình và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án là có căn cứ, phù hợp với quy định pháp luật.

Dưới góc độ xã hội, đây là lời cảnh tỉnh về hệ quả bi thảm khi mâu thuẫn gia đình bị đẩy lên cao trào mà không được giải quyết kịp thời thông qua đối thoại hoặc nhờ đến sự can thiệp của chính quyền, tổ hòa giải, hoặc cơ quan pháp luật. Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất, luôn cần sự bảo vệ tuyệt đối cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong các vụ việc tranh chấp hoặc mâu thuẫn gia đình, việc bảo vệ quyền lợi, tính mạng trẻ em phải được ưu tiên hàng đầu, tránh để xảy ra những vụ án thương tâm như trên.

Đồng thời, qua sự việc gióng lên hồi chuông cảnh tình về mối quan hệ giữa những thành viên trong gia đình, những giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa trong gia đình đang bị mai một, không được tôn trọng, về những xung đột, xích mích trong gia đình lâu ngày không được giải quyết sẽ tạo ra hậu quả khôn lường.