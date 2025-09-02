Nghẹt thở phút giải cứu phó giám đốc công ty ở Cần Thơ bị bắt cóc

Đây là vụ án bắt cóc rúng động tại miền Tây. Dù vụ án đã qua hơn một năm, nhưng chiến công nổi bật của các lực lượng thuộc công an vẫn được người dân nhớ mãi.

Phó giám đốc mất tích, gia đình được yêu cầu chuyển 10 tỉ đồng tiền chuộc

Theo nội dung vụ án, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 11-5-2024, ông M.X.P (SN 1983) đến công an xã trình báo về việc em trai là ông M.V.C (35 tuổi), phó giám đốc một công ty thiết kế xây dựng tại Cần Thơ, đã rời nhà từ chiều hôm trước và mất liên lạc.

4 đối tượng bắt cóc ông C. đòi tiền chuộc 10 tỉ đồng

Cùng lúc đó, gia đình nhận được tin nhắn từ tài khoản Zalo của ông C., yêu cầu chuyển 10 tỉ đồng tiền chuộc và đe dọa không được báo công an.

Ngay lập tức, thượng tá Huỳnh Minh Thơ - Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Cần Thơ- đã trực tiếp chỉ đạo gần 30 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương vào cuộc điều tra.

Vụ án còn có sự tham gia của Công an tỉnh Vĩnh Long, Cục Cảnh sát Hình sự cùng một số cục nghiệp vụ khác tại TP HCM, với tổng cộng khoảng 100 người tham gia.

Theo trung tá Nguyễn Cảnh Dương - Phó Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Cần Thơ - nhóm tội phạm này vô cùng mưu mô. Chúng sử dụng giấy tờ giả để thuê ôtô và nhà ở, đồng thời lên kế hoạch chi tiết cho vụ bắt cóc.

Lực lượng công an xác định 2 đối tượng chủ mưu là Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1977) và Nguyễn Thành Nguyên (SN 1987; em trai Nghĩa; ngụ tỉnh Đồng Tháp). Nguyên lên mạng mua căn cước công dân giả để thuê ôtô và nhà. Đồng thời, Nguyên thuê thêm 2 đối tượng nghiện ma túy, sống lang thang ở Cần Thơ là Lý Minh Chánh và Nguyên Quốc Thanh, đóng giả thợ sửa chữa nhà.

Kế hoạch đặt ra là Nguyên sẽ liên hệ với ông C. để trao đổi về việc sửa chữa tại một căn nhà ở Cần Thơ (thực chất là nhà thuê). Căn nhà này được chọn kỹ lưỡng, nằm ở khu dân cư vắng vẻ và "né" camera.

Khi ông C. đến, Chánh và Thanh giả vờ sửa chữa. Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, chúng tấn công bằng bình xịt hơi cay, đánh, trói và lấy hết tài sản, sau đó bịt kín nạn nhân đưa lên ôtô chở về một căn nhà khác ở Vĩnh Long.

Cuộc giải cứu nghẹt thở

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 23 giờ ngày 11-5-2024, lực lượng công an đã bắt giữ Nghĩa khi đối tượng này đang trên đường trở về nơi giam giữ nạn nhân.

Khen thưởng các lực lượng phá án. Ảnh: Lê Khánh

"Khi xác định được nơi ông C. bị Nguyên đang giữ tại căn nhà thuê ở Vĩnh Long, lực lượng đã tiến hành vây bắt. Lúc này, đối tượng đang cầm dao kề vào cổ ông C. Nguyên yêu cầu chuẩn bị tiền và ôtô, thả Nghĩa để các đối tượng dẫn theo con tin bỏ trốn" - trung tá Nguyễn Cảnh Dương kể lại.

Cơ quan công an đã kêu gọi, vận động đối tượng bỏ hung khí nhằm hưởng chính sách khoan hồng nhưng đối tượng vẫn ngoan cố chống đối, đe dọa sát hại nạn nhân.

Đến khoảng 3 giờ 20 phút ngày 12-5-2024, lợi dụng đối tượng mất cảnh giác, thượng tá Huỳnh Minh Thơ cùng các trinh sát đã ập vào quật ngã, tước hung khí, khống chế thành công đối tượng Nguyên, giải cứu con tin an toàn.

Sau đó, các trinh sát cũng bắt 2 đối tượng Chánh và Thanh.