Đâm người cùng thôn vì cho rằng bị nói xấu với vợ

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Thích (SN 1996, trú tại xã Phúc Sơn, Hà Nội) tổng mức án 12 năm 6 tháng tù về các tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Quá trình xét xử cho thấy, khoảng 16h ngày 6-6-2025, Đinh Văn Thích đi xe máy đến khu vực hồ câu 123 để gặp người cùng thôn là anh Đinh Văn Bốn (SN 1993) nói chuyện.

Ảnh minh họa.

Khi nói chuyện giữa hai người xảy ra mâu thuẫn vì Thích cho rằng anh Bốn nói xấu mình với vợ của Thích, dẫn đến vợ chồng bị anh xảy ra cãi nhau. Thích và anh Bốn cãi nhau chừng 5 phút nhưng anh Bốn không thừa nhận đã nói xấu đối phương. Vì vậy, Thích bỏ đi.

Đến khu vực trạm y tế xã Tuy Lai, bị cáo bất ngờ quay xe trở lại khu vực hồ câu và lấy từ cốp xe một 1 con dao bầu. Lúc này, Thích nhìn thấy anh Bốn đang ngồi uống nước với một người bạn ở khu vực bàn uống nước trước nhà.

Thích hô hoán “Sao mày coi thường anh thế” rồi xông đâm anh Bốn liên tiếp. Anh Bốn đưa tay ra cản nhưng vẫn bị đâm một nhát vào sườn trái. Người bạn đứng lên can ngăn, ôm Thích và giữ tay cầm dao nhưng bị cáo đổi sang tay trái và đâm thêm một nhát vào sườn phải anh Bốn.

Do bị đâm, anh Bốn bỏ chạy sang nhà hàng xóm nhờ gọi xe cấp cứu. Thấy thái độ hung hãn của Thích, người bạn cũng bỏ chạy. Thích cầm dao đuổi theo người này nhưng không kịp. Sau đó, bị cáo lấy xe bỏ đi về phía trung tâm Hà Nội. Trên đường đi, Thích vứt con dao xuống một mương nước thuộc xã Phúc Sơn.

Hôm sau, Thích đến cơ quan công an đầu thú… Căn cứ lời khai của Thích, cơ quan công an đã thu giữ được con dao hung khí. Trích xuất camera tại khu vực sân hồ câu 123 cho thấy hình ảnh bị cáo cầm dao đi từ cổng vào sân, sau đó đuổi đánh anh Bốn.

Quá trình giải quyết vụ án, Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định. Kết quả cho thấy, anh Bốn bị vết thương thấu ngực, tổn thương phổi, tràn máu, tràn khí màng phổi, tổn thương cơ thể là 20%. Bị cáo Thích đã bồi thường cho anh Bốn 570 triệu đồng và bị hại không còn yêu cầu về dân sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Thích thừa nhận hành vi phạm tội và nói trong thời gian tạm giam bản thân bị cáo rất ăn năn hối hận, chỉ vì một phút nóng giận dẫn đến hậu khôn lường, phải đối mặt với án tù nhiều năm. Bị cáo trình bày hoàn cảnh còn 2 con nhỏ, mẹ già và là trụ cột trong gia đình nên xin Tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình.