Lĩnh án giết người vì dùng điếu cày “giải cứu” anh họ

Ngày 28-7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Duy Đông (SN 2002, ở xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo này 11 năm tù về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Ngô Ngọc Anh (SN 1995), ở tỉnh Phú Thọ.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Duy Đông thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, tỏ thái độ ăn năn, hối cải và mong tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bản thân.

Theo cáo buộc, anh Ngô Ngọc Anh, anh Lê Văn Quân (SN 1992, ở Phú Thọ) và 2 người khác đều là thợ xây. Những người này rời Phú Thọ lên Hà Nội làm việc tại các công trình xây dựng. Trong đó, anh Quân là 1 trong 2 nhóm trưởng.

Quá trình làm việc, anh Quân thuê phòng trọ ở phường Ba Đình và cho cả anh Ngọc Anh cùng một người khác ở. Khoảng 19h ngày 26-8-2025, anh Quân rủ em họ là Nguyễn Duy Đông đến phòng trọ của mình ăn lẩu, uống rượu.

Khuya cùng ngày, anh Ngọc Anh xin anh Quân cho nghỉ làm để về quê vì có người nhà mất. Anh Quân nói: “Nếu muốn về quê thì anh gọi xe cho mà về”. Do trước đó bị anh Quân mắng nên Ngọc Anh nói: “Anh im mẹ mồm đi, anh biết cái đéo gì, đ.m nhà anh”.

Dứt lời, Ngọc Anh đứng dậy, đấm về phía anh Quân nhưng anh Quân cúi người tránh được. Sau đó, anh Quân dùng tay ôm ghì lấy người anh Ngọc Anh. Anh Ngọc Anh liền dùng hai tay kẹp cổ ghì đầu anh Quân vào nách mình, đồng thời xô đẩy, giằng co với anh Quân.

Nhìn thấy hai người xô xát, Đông cầm theo chiếc điếu cày bằng gỗ chạy đến can ngăn. Vừa lúc đó, Đông bị anh Ngọc Anh đấm vào vùng mặt nhưng không trúng. Tức giận vì bị anh Ngọc Anh đấm, Đông cầm chiếc điếu cày vụt vào vùng đỉnh đầu anh Ngọc Anh.

Bị đánh, anh Ngọc Anh buông anh Quân ra thì anh Quân vùng thoát được, dùng tay đấm 2 cái vào vùng mặt bên trái anh Ngọc Anh làm anh này ngã xuống đất. Anh Quân tiếp tục dùng chân phải đá 2 cái vào vùng cằm và vùng bụng của Ngọc Anh thì Đông ngăn lại và nói mình vừa dùng điếu cày vụt vào đầu đối phương.

Thấy anh Ngọc Anh nằm bất động nên anh Quân cùng Đông chạy ra đầu phố gọi xe cấp cứu, đưa nạn nhân đến bệnh viện. Do được cấp cứu kịp thời nên anh Ngọc Anh thoát chết nhưng vẫn bị tổn hại 38% sức khỏe.