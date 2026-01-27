Cướp 1,8 tỷ đồng tại ngân hàng Vietcombank Gia Lai: Nghi phạm sẽ bị xử lý ra sao?

Liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai, ngày 25/1, lực lượng chức năng phát hiện xe máy Yamaha Exciter màu vàng – đen, được cho là phương tiện mà hai nghi phạm sử dụng trong vụ cướp xảy ra tại Phòng Giao dịch Trà Bá (Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai), thuộc phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai vào chiều 19/1.

Chiếc xe được phát hiện bị chôn giấu tại một bãi đất trống, cách hiện trường vụ cướp khoảng 5km.

Công an tìm ra chiếc mô tô được tình nghi liên quan tới vụ cướp trên. Ảnh Báo Tiền phong

Trước đó, khoảng 16h ngày 19/01/2026, có 2 đối tượng nam giới, mặc trang phục giống tài xế Grab và đội mũ bảo hiểm đi xe Exciter màu vàng đen (Biển số 77G1 – 313.12) đến trước Phòng Giao dịch Trà Bá của một chi nhánh Ngân hàng Vietcombank ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Hai đối tượng này mang theo túi xách màu xanh, tay cầm hai vật màu đen nghi súng lục xông vào phòng giao dịch nêu trên và khống chế nhân viên. Sự việc khiến các nhân viên hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài. Hai tên cướp lấy khoảng 1,8 tỷ đồng rồi ra xe tẩu thoát, chạy ra quốc lộ 14, hướng ngã ba Hàm Rồng đi tỉnh Đắk Lắk.

Qua theo dõi vụ việc, dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Đức Hùng – Giám đốc Công ty Luật TNHH Thiện Duyên – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích, việc làm nêu trên của các đối tượng là hành vi “dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc… làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Đây là những hành vi khách quan của “Tội cướp tài sản” theo quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và năm 2025, với loại và mức hình phạt quy định là bị phạt tù từ 03 năm đến cao nhất là 20 năm hoặc tù chung thân. Ngoài ra, người phạm tội này còn có thể bị áp dụng các hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Trong vụ việc này, luật sư Hùng cho rằng, nếu kết quả điều tra cho thấy số tiền mà hai đối tượng chiếm đoạt là 1,8 tỷ đồng thì các đối tượng sẽ phải chịu tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm a Khoản 4 Điều 168 Bộ luật hình sự là: “Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên”, với khung hình phạt quy định là phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Đây là khung hình phạt cao nhất đối với “tội cướp tài sản”.

Bên cạnh đó, luật sư Hùng cũng cho hay, theo điểm a Khoản 2 Điều 2 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024: “2. Vũ khí quân dụng bao gồm: a) Súng cầm tay, súng vác vai, vũ khí hạng nhẹ, vũ khí hạng nặng, đạn sử dụng cho các loại vũ khí này; các loại bom, mìn, lựu đạn, ngư lôi, thủy lôi và vũ khí khác thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân và các lực lượng khác theo quy định của Luật này”.

Do đó, theo luật sư Hùng nếu 2 đối tượng dùng súng ngắn (súng cầm tay) thật để cướp ngân hàng thì sẽ còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự” theo quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự, với loại và mức hình phạt là phạt tù từ 1 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Ngoài ra, người phạm tội này còn có thể bị áp dụng các hình phạt bổ sung là bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm.

Hình ảnh hai tên cướp tại hiện trường. ( Ảnh cắt từ clip).

Từ vụ việc trên, luật sư Hùng phân tích, hành vi cướp tài sản nói chung và cướp ngân hàng nói riêng đều là các hành vi vi phạm pháp nghiêm trọng, không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn đe dọa rất lớn đến sự an toàn về tính mạng, sức khỏe của người khác, không chỉ của các nhân viên ngân hàng mà còn của những người xung quanh, gây tâm lý hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Vì vậy, các hành vi này cần phải được xử lý nghiêm minh, các đối tượng cũng cần sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo và tích cực khắc phục hậu quả để có thể nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

“Trên thực tế, các vụ cướp ngân hàng thường được điều tra và xử lý rất quyết liệt, các đối tượng cũng thường rất nhanh chóng “sa lưới” và phải chịu các chế tài rất nghiêm khắc của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn có những kẻ “coi thường” pháp luật, bất chấp tất cả để thực hiện hành vi đặc biệt nguy hiểm này. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng và các ngân hàng phải tiếp tục hoàn thiện, nâng cao các biện pháp phòng chống và xử lý hiệu quả hơn nữa đối với loại tội phạm nguy hiểm này”- luật sư Hùng phân tích.

Qua các vụ việc, luật sư Hùng cho rằng, các ngân hàng cần chủ động có các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn như: Có lực lượng bảo vệ được đào tạo bài bản về nghiệp vụ, có kỹ năng đối phó với cướp, được trang bị các công cụ hỗ trợ; các nhân viên ngân hàng cần được tổ chức các đợt tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng xử lý rủi ro; thường xuyên cập nhật thông tin, phương thức thủ đoạn của tội phạm, để có thể kịp thời phát hiện các đối tượng nghi vấn, có các biện pháp xử lý phù hợp, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các nhân viên ngân hàng, khách hàng và những người xung quanh.

Liên quan đến vu việc, hiện Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang tổ chức lực lượng truy bắt hai nghi phạm. Công an tại 135 xã, phường trên địa bàn cũng được chỉ đạo tăng cường tuần tra để phát hiện, bắt giữ hai người này.