Mất luôn miếng đất vì thuê người quen làm sổ đỏ

Theo điều tra, tháng 8/2022, thông qua người quen giới thiệu, hai phụ nữ thỏa thuận nhờ Hồ Thị Sáng (trú tại thôn Chợ Bến, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ) làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) đối với thửa đất tại thôn Châu Rể, xã Cao Dương.

Đến ngày 4/10/2022, thửa đất chính thức được cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, thay vì bàn giao lại cho chủ sở hữu, Sáng nảy sinh ý định chiếm đoạt. Đối tượng tự soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ từ chủ đất sang cho chính mình bằng cách giả mạo toàn bộ chữ ký, chữ viết và dấu điểm chỉ của chủ dất.

Để qua mặt cơ quan chức năng, Sáng mang hợp đồng đến UBND xã Cao Dương xin chứng thực. Khi cán bộ tư pháp yêu cầu người chuyển nhượng có mặt để đối chiếu, Sáng gian dối rằng chủ đất nghe điện thoại ở ngoài sân. Tin tưởng lời khai này, cán bộ tư pháp đã hoàn tất hồ sơ trình lãnh đạo UBND xã ký xác nhận.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cầm trong tay hợp đồng đã được chứng thực, Sáng tiếp tục nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lương Sơn (cũ) và thuận lợi sang tên thửa đất cho chính mình.

Tháng 11/2022, với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp trên giấy tờ, Hồ Thị Sáng dùng thửa đất này làm tài sản bảo đảm để vay 1,7 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Chỉ đến khi ngân hàng tiến hành xuống thẩm định đất thì chủ đất mới biết sự thật.

Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hòa Bình (cũ) khẳng định: Toàn bộ chữ ký, chữ viết mang tên chủ đất cũng như dấu vân tay ở mục bên chuyển nhượng trong hợp đồng đều là của Hồ Thị Sáng.

Mới đây, tại phiên tòa xét xử, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 13 ( tỉnh Phú Thọ) đã tuyên phạt bị cáo mức án 15 tháng tù cho hành vi phạm tội của mình.