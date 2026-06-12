TikToker Nhật Duy khai 'chơi ma túy để giảm stress mà không nghĩ tới hậu quả'

Ngày 12/6, Nguyễn Nhật Duy (28 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (25 tuổi) cùng hai người bạn bị TAND Khu vực 2 - TP HCM xét xử về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Là người cung cấp ma túy cho Duy và Hoàng, Trần Kim Thanh bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Duy và Hoàng là những người sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok, cùng vận hành kênh "Nhật Duy - Nhật Hoàng" có gần 100.000 người theo dõi. Các video của họ chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường ngày, du lịch và các hoạt động giải trí của giới trẻ. Một số video đạt hàng triệu lượt xem.

Theo cáo trạng, từ năm 2024, Duy, Hoàng cùng một số người bạn bắt đầu sử dụng ma túy.

Tháng 10/2024, sau khi đi ăn về, cả nhóm tụ tập tại phòng ngủ của Nguyễn Hoàng Hữu Luân ở phường An Khánh, TP Thủ Đức. Tại đây, Duy rủ mọi người góp tiền mua ma túy để sử dụng.

Duy đặt mua 10 viên thuốc lắc và nửa hộp ketamine với giá 6,5 triệu đồng từ một người tên Trang (chưa rõ lai lịch), còn Luân chuẩn bị loa, đèn và dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy.

Khoảng một tháng sau, Duy tiếp tục đặt mua ma túy và cùng nhóm bạn tụ tập tại nhà Luân để sử dụng.

Đến ngày 31/12/2024, Duy mua ma túy từ Trần Kim Thanh, nhân viên PR, với số lượng nhiều hơn lần trước, gồm 15 viên thuốc lắc và ketamine, giá 10,5 triệu đồng.

Tối 13/2/2025, nhóm này tiếp tục mua ma túy để sử dụng. Đến khuya cùng ngày, tất cả bị lực lượng công an đưa về trụ sở làm việc.

Nguyễn Nhật Duy và Nguyễn Văn Hoàng. Ảnh: TikTok Nhật Duy - Nhật Hoàng.

Tại tòa hôm nay, Duy và đồng phạm khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu, cho biết ban đầu "sử dụng ma túy để giảm stress nhưng sau đó không cai được, muốn sử dụng tiếp".

Đại diện VKS hỏi: "Bị cáo có nghe câu khẩu hiệu tuyên truyền rằng không sử dụng ma túy dù chỉ một lần không?". Duy đáp: "Bị cáo không nghĩ tới hậu quả".

Trả lời thẩm vấn sau đó, bị cáo Hoàng cho biết lý do sử dụng ma túy là do chơi chung với Duy và được rủ tham gia.

Còn bị cáo Thanh khai mua ma túy từ một người tên Vinh, đồng nghiệp cũ khi làm việc tại quán bar, rồi bán lại cho Duy để hưởng chênh lệch. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng chưa xác định được lai lịch của Trang và Vinh.

Sau quá trình xét hỏi, liên quan đến vấn đề tang vật vụ án, HĐXX cho biết cần xem xét lại một số tài liệu nên tạm dừng phiên tòa. Phiên xử được mở lại vào ngày 19/6.