Tin mới nhất về vụ thi thể trong căn hộ chung cư cao cấp

Theo đó, nạn nhân được cho là đã tử vong trước khi được tìm thấy vài ngày. Nạn nhân sau đó được xác định là Đỗ Anh T (SN 1991, quê quán Lào Cai).

Một người dân tên N sống tại tòa chung cư nói trên kể, nam thanh niên mới về thuê nhà tại đây. Theo chị N, khoảng 18h30 ngày 29/7, chủ căn hộ đến gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời.

Do nhiều ngày không liên lạc được, chủ nhà đã nhờ ban quản lý và nhân viên bảo vệ hỗ trợ mở cửa. Khi cửa vừa mở, mọi người bàng hoàng phát hiện anh T. đã tử vong trong căn hộ. Thông tin này được lập tức trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa và khám nghiệm hiện trường.

Tòa nhà xảy ra sự việc. Ảnh: PV

Cũng theo chị N, thời điểm trên có rất nhiều người dân hiếu kỳ đứng tụ tập bên ngoài để theo dõi vụ việc.

Đại diện Công an phường Tây Mỗ xác nhận nạn nhân là Đỗ Anh.T. (SN 1991, quê Lào Cai).

Theo đại diện công an, qua xác minh ban đầu, anh T. thường xuyên đi chơi và nhiều lần tắt điện thoại trong vài ngày, khiến người khác không thể liên lạc được.

Cơ quan công an cho hay khi tiếp cận căn hộ, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân tử vong trên giường trong tư thế đắp chăn. Bước đầu chưa ghi nhận dấu hiệu của một vụ án mạng.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh trước thời điểm nạn nhân tử vong có ai đến căn hộ hay không, đồng thời làm rõ các hoạt động của anh T. trước khi xảy ra vụ việc.