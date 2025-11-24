Công an xác minh vụ người đàn ông bị đánh dã man trên đường ở Hà Nội

Trưa 24/11, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị hai thanh niên hành hung dã man trên đường Hoàng Tùng, xã An Khánh, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại khu vực cổng chào Nam An Khánh, gần chung cư Gemek 2, khiến người dân và cộng đồng mạng phẫn nộ.

Hai người đàn ông hành hung nạn nhân. Ảnh: Cắt từ clip

Trong clip, nạn nhân đang đi bộ thì bất ngờ bị một nam thanh niên chạy xe máy tông trúng, hất văng lên vỉa hè.

Chưa dừng lại, một người khác cầm gậy lao tới đánh tới tấp vào nạn nhân. Thậm chí, đối tượng điều khiển xe máy còn quay lại, cầm ghế tấn công nạn nhân thêm lần nữa.

Chỉ đến khi nhiều người dân can ngăn, vụ việc mới dừng lại. Chiều cùng ngày, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an xã An Khánh cho biết vụ việc xảy ra vào sáng 24/11 và đang được điều tra, làm rõ. Khi có thông tin cụ thể, cơ quan công an sẽ thông tin thêm.