Sang bàn bên cạnh mời bia, nam thanh niên bị đánh trọng thương

Sự kiện: Tin pháp luật
Khi anh T. sang bàn mời Nguyên uống bia thì xảy ra xô xát. Sau đó, Nguyên cốc thủy tinh đập vào đầu khiến anh T. bị tổn thương cơ thể 28%.

Ngày 10-9, tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Văn Nguyên (SN 1996, trú tại KDC Kiệt Đoài, phường Chu Văn An, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Đoàn Văn Nguyên tại cơ quan công an

Trước đó, tại phòng trà Đ.H. ở KDC Tường, phường Chu Văn An, trong lúc anh Đ.V.T. (SN 1990, trú tại KDC An Lĩnh, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng) sang mời Đoàn Văn Nguyên uống bia thì giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.

Trong quá trình xô xát, Nguyên đã dùng tay phải tát vào má trái của anh T., sau đó sử dụng một chiếc cốc thủy tinh đập mạnh vào vùng đỉnh đầu bên trái của anh T..

Hậu quả, anh T. bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 28%.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Tr.Đức

Nguồn: [Link nguồn]

-10/09/2025 12:55 PM (GMT+7)
