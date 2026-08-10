Công an xã Phú Giáo: Bắt một vụ xe, lòi ra thêm 3 vụ trộm khác

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 5/8/2026, chị T.T.H. dựng 1 xe mô tô Honda Vario 125, màu xám đen, biển số 93MA-031.26 trước cửa nhà bố mẹ chồng tại ấp Cây Cam, xã Phú Giáo. Trong cốp xe có cất 10 triệu đồng tiền mặt. Đến khoảng 17 giờ 20 phút cùng ngày, chị H. đi ra ngoài thì phát hiện chiếc xe đã bị mất. Tổng tài sản bị chiếm đoạt trị giá khoảng 65 triệu đồng.

4 đối tượng trộm xe máy bị bắt giữ

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Giáo đã khẩn trương triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin ban đầu, truy xét đối tượng và tang vật. Qua công tác truy xét, lực lượng Công an đã bắt giữ các đối tượng liên quan gồm: Phạm Văn Anh Kiệt (SN 2009, thường trú tại Thông Bình Tân 2, xã Bình Tân, thành phố Đồng Nai); Giáp Văn Tú (SN 2009, thường trú tại Thôn Đức Phổ 1, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai); Nguyễn Đình Hiếu (SN 2002, thường trú tại khu phố Tân Đồng, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai); Vũ Văn Sỹ (SN 2003, thường trú tại Thôn Bãi, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội).

Qua đấu tranh, truy xét mở rộng, Phạm Văn Anh Kiệt và Giáp Văn Tú khai nhận còn thực hiện thêm 3 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn xã Bắc Tân Uyên, TPHCM. Tang vật thu hồi gồm: 1 xe mô tô Honda Vario 125, màu xám đen, biển số 93MA-031.26; 1 xe mô tô Honda SH 125i, màu vàng cát, biển số 60B9-204.58; 1 xe gắn máy Sirius, màu đỏ-đen, chưa rõ biển số; 1 xe gắn máy Wave, màu xanh-đen-bạc, biển số 49N1-172.22.

Tang vật được thu hồi trả về cho chủ

Dịp này, Công an xã Phú Giáo cũng khuyến cáo người dân: Nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản; không để xe mô tô, xe gắn máy ngoài đường hoặc trước nhà mà không có người trông coi. Khi dựng xe cần khóa cổ, khóa càng, sử dụng thiết bị chống trộm và tuyệt đối hạn chế để tiền, tài sản có giá trị trong cốp xe. Khi phát hiện vụ việc nghi vấn hoặc đối tượng có biểu hiện bất thường, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.