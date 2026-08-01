Hai thiếu niên hư đột nhập ô tô, trộm trang sức trị giá hơn nửa tỷ đồng rồi bán rẻ lấy 1,7 triệu đồng

Ngày 1/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã làm rõ hai thiếu niên gây ra vụ trộm hơn 500 triệu đồng tài sản trong ô tô xảy ra tại khu đô thị Euro Village, phường An Hải.

Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 20/7, ông H.N.B. (SN 1986, trú phường An Hải) đến Công an phường trình báo việc bị kẻ gian đột nhập ô tô, lấy trộm 6 nhẫn, 2 dây chuyền, 1 lắc đeo tay, 3 mặt dây chuyền cùng 300.000 đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản theo trình báo hơn 500 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường An Hải khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, tài liệu và chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.

Sau nhiều ngày xác minh, lực lượng công an xác định hai nghi phạm là Nguyễn Văn Vỹ và Đặng Ngọc Lê Tình (cùng SN 2009, cùng trú phường An Hải). Cả hai đều thuộc diện thanh thiếu niên hư do Công an phường quản lý, thường xuyên sống lang thang, ít có mặt tại địa phương.

Hai đối tượng trộm hơn 500 triệu đồng rồi bán rẻ lấy 1,7 triệu. Ảnh: CA

Ngày 27/7, Phòng Cảnh sát hình sự triệu tập Vỹ và Tình để đấu tranh. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên rủ nhau đi tìm các ô tô đỗ trên đường nhưng không khóa cửa để trộm cắp tài sản.

Theo lời khai, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 20/7, Vỹ điều khiển xe máy Honda Dream biển kiểm soát 43K2-5128 chở Tình đi tìm sơ hở của người dân. Khi đến khu đô thị Euro Village, cả hai mở cửa, lục soát 4 ô tô nhưng không phát hiện tài sản.

Đến khoảng 2 giờ 20 phút cùng ngày, phát hiện một ô tô đỗ trước nhà trên đường Bằng Lăng 1 có dấu hiệu không khóa cửa, Vỹ đứng ngoài cảnh giới, còn Tình mở cửa xe, lục soát bên trong và lấy 300.000 đồng tiền mặt cùng hộp đựng nhiều trang sức rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Đáng chú ý, chỉ vài giờ sau khi gây án, hai thiếu niên mang toàn bộ số tài sản trộm cắp đến khu vực chợ Bắc Mỹ An bán với giá vỏn vẹn 1,7 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Quá trình điều tra, lực lượng công an đã thu giữ 5 nhẫn bạc, 2 dây chuyền bạc, 2 mặt dây chuyền, 2 lắc đeo tay bằng bạc, 1 điện thoại iPhone XS Max cùng xe máy Honda Dream là phương tiện các đối tượng sử dụng để gây án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiến hành định giá tài sản, tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.