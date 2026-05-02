Công an Hà Nội truy tìm gấp nghi phạm gây rối trước số 33 An Trạch

Ngày 01/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cho biết, quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Lê Trang Linh (sinh năm 2009; thường trú tại phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; chỗ ở hiện nay tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội) là đối tượng có liên quan đến vụ án.

Đối tượng Nguyễn Lê Trang Linh

Tuy nhiên, hiện lực lượng chức năng chưa xác định được nơi ở, sinh hoạt của đối tượng này. Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi vi phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra thông báo truy tìm Nguyễn Lê Trang Linh.

Cơ quan Công an đề nghị người dân nếu biết thông tin liên quan đến đối tượng Nguyễn Lê Trang Linh, cần nhanh chóng thông báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội hoặc công an nơi gần nhất và thông báo qua số điện thoại: 0983.881.982.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cho biết, mọi thông tin có giá trị sẽ phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.