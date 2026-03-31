Tạm giữ hình sự đối tượng dùng điện bẫy chuột dẫn đến chết người

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự Dương Văn Thinh (SN 1972, trú phường Tiền Phong) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Dương Văn Thinh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Trước đó, tối 28/3, người dân phát hiện anh Đ.P.T (SN 1995, quê Yên Bái, tạm trú tại phường Tiền Phong) tử vong tại khu vực cánh đồng thuộc tổ dân phố Tiên Phong, nghi do điện giật.

Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ cuối năm 2025, Thinh dựng chòi canh tác tại cánh đồng xứ Đông Lý và do bị chuột phá hoại mùa màng nên đã kéo điện lưới 220V giăng quanh ruộng để bẫy chuột.

Tối 28/3, trong lúc đi bắt ếch tại khu vực này, anh Đ.P.T đã chạm phải hệ thống điện và tử vong. Đến ngày 29/3, cơ quan công an đã làm rõ vụ việc, vận động Dương Văn Thinh ra đầu thú và tiến hành tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật.