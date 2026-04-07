Truy tìm người đàn ông ngoại quốc liên quan vụ án mạng trong hẻm

Ngày 6/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án “giết người” và “che giấu tội phạm” xảy ra ngày 29/3 tại một con hẻm trên đường Nguyễn Tri Phương, phường Diên Hồng.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nghi phạm liên quan là Vương Văn Lượng (tên phiên âm Wang Wen Liang, 19 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc).

Vương Văn Lượng (tên phiên âm Wang Wen Liang, 19 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) liên quan đến vụ án. Ảnh C.A cung cấp.

Theo mô tả, người này cao khoảng 1,65m, tóc cắt ngắn hai bên, có hình xăm phủ kín hai cánh tay và chân phải- đặc điểm nhận dạng khá nổi bật.

Để phục vụ công tác truy bắt, Công an TPHCM đã phát thông báo truy tìm đến các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, công an và bộ đội biên phòng tại 33 tỉnh, thành trên cả nước, đồng thời gửi thông tin đến công an các địa phương trên địa bàn TPHCM để phối hợp.

Cơ quan điều tra đề nghị khi phát hiện người có đặc điểm như trên, cần nhanh chóng đưa về cơ quan công an gần nhất hoặc báo ngay cho Đội 3, Phòng PC02 Công an TPHCM để xử lý theo quy định.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.