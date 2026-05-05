Bắt giam 2 đối tượng sử dụng vũ khí quân dụng để giải quyết mâu thuẫn

Trưa 5/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Quốc Tuấn (SN 2007) và Đoàn Minh Trí (SN 2005, cùng ngụ xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Hai đối tượng liên quan bị bắt giữ

Theo kết quả điều tra, ngày 14/9/2025, Lê Quốc Tuấn và Đoàn Minh Trí đang uống bia tại nhà anh L. (SN 1997, ngụ ấp An Thạnh, xã An Ninh, Tây Ninh) thì nhìn thấy anh N.T.K (SN 2006, ngụ cùng xã An Ninh) và V.T.D (SN 2005, ngụ xã Phước Chỉ, Tây Ninh) cùng 2 người khác điều khiển xe máy chạy ngang.

Lúc này, Trí bước ra rủ nhóm của anh K. vào nhà cùng uống bia để làm quen với nhau. Tuy nhiên, ngồi được một lúc hai bên bất đồng trong lời nói dẫn đến mâu thuẫn, nhóm của anh K. đứng dậy rời đi.

Do có hơi men, không kềm chế bực tức, Trí rủ Tuấn cầm theo dao, dùng xe máy truy đuổi theo nhóm của anh K. để chém trả thù. Sau khi chặn được xe của K., Trí cầm dao chém vào tay của K. và D. rồi ném con dao gây án vào một bụi cây ven đường để phi tang.

Tiến hành điều tra, qua giám định tỷ lệ thương tích của anh K. là 02% và anh D. là 05%, cả hai đều không yêu cầu xử lý hình sự về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Công an xác định con dao mà Trí sử dụng gây án thuộc danh mục “vũ khí thô sơ” nhưng các đối tượng Tuấn và Trí sử dụng để chém người gây thương tích, đã trở thành “vũ khí quân dụng”.

Từ các chứng cứ, tài liệu thu thập và điều tra, Công an Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam hai đối tượng Lê Quốc Tuấn và Đoàn Minh Trí để tiến hành điều tra, xử lý về hành vi “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.