Công an Gia Lai bắt côn đồ khét tiếng với 6 tiền án, tiền sự

Ngày 26-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Văn Ban (SN 1983; trú tại khu vực An Ngãi, phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) về hành vi cố ý gây thương tích.

Công an thực hiện lệnh bắt Trần Văn Ban.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 5-5, tại tiệm cắt tóc T.V ở phường Bình Định, Ban vô cớ gây sự rồi dùng rìu chém anh Trần Vĩnh T. (SN 1989; trú xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai), khiến nạn nhân bị thương tích 13%.

Điều đáng nói, Ban không phải là chủ nợ của anh T. nhưng do bản tính côn đồ, biết anh T. đang nợ một người khác nên vin vào cớ này để hành hung.

Ngay sau vụ việc, Công an phường Bình Định đã khẩn trương xác minh, lập hồ sơ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai xử lý. Sau khi có kết quả giám định thương tật, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam Ban.

Được biết, Trần Văn Ban là đối tượng bất hảo, từng có 3 tiền án về các tội: cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản và hiếp dâm trẻ em; có 3 tiền sự và từng 3 lần bị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục.