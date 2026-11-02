Công an ập vào khách sạn, phát hiện cô gái 18 tuổi đang chuyển tiền cho kẻ lừa đảo

Công an TPHCM cho biết những ngày gần đây cơ quan chức năng liên tiếp ghi nhận các vụ lừa đảo tinh vi, nhắm trực tiếp vào nhóm đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, những người ít trải nghiệm thực tế và dễ bị thao túng tâm lý.

Mới đây nhất, Công an phường Bảy Hiền phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu "bắt cóc online" liên quan đến em P.T.T.N. (18 tuổi).

Chỉ chưa đầy 1 giờ sau, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã tìm thấy em N. đang ở một mình tại phòng khách sạn trên đường Nguyễn Minh Hoàng (phường Bảy Hiền).

Công an làm việc với em P.T.T.N. Ảnh: CA

Thời điểm công an ập vào, em N. vẫn đang bật ứng dụng Zoom để trao đổi trực tuyến với kẻ lừa đảo, được xác định ở khu vực Campuchia và đã chuyển hơn 3 triệu đồng cho các đối tượng.

Trong một vụ khác, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Dĩ An điều tra về vụ “bắt cóc online” chiếm đoạt số tiền lớn.

Cụ thể, nữ sinh T.L.T.K. (18 tuổi) được gia đình đưa đến cơ quan công an trình báo về việc bị chiếm đoạt tổng số tiền lên tới hơn 1,98 tỷ đồng.

Những văn bản giả mạo mà các đối tượng giấu mặt trên mạng gửi cho em T.L.T.K.< /> nhằm đe dọa, thao túng để chiếm đoạt hơn 1,98 tỷ đồng. Ảnh: CA

Theo tường trình của em K., sáng 21/10, em nhận được cuộc gọi từ số máy lạ tự xưng là cán bộ công an, thông báo thông tin cá nhân của K. dính dáng đến một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Đối tượng đe dọa, ép buộc em K. phải "xác minh tài sản" để chứng minh vô tội.

Do hoảng sợ và theo sự hướng dẫn của các đối tượng giấu mặt, em K. đã lên mạng đặt mua dụng cụ cạy két sắt của gia đình, mang toàn bộ tiền, vàng đi bán rồi chuyển vào các tài khoản ngân hàng do nhóm lừa đảo chỉ định.

Được biết, “bắt cóc online” hay là thao túng tâm lý từ xa là thủ đoạn không mới, nhưng cách thức tiếp cận ngày càng nguy hiểm. Các đối tượng thường đánh vào tâm lý lo sợ, thiếu kỹ năng xử lý tình huống và sự ngại chia sẻ với gia đình của giới trẻ.

Công an TPHCM, các tỉnh thành và Bộ Công an liên tục phát đi cảnh báo về nhiều thủ đoạn của "bắt cóc online" nhưng vẫn có những nạn nhân, đặc biệt là người trẻ bị sập bẫy.