Chủ tịch một công ty khoáng sản 'vung' tiền hối lộ để tổ chức khai thác trái phép Titan trị giá 1.508 tỷ đồng

Ngày 26/3, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để xét xử đối với bị can Phan Thành Muôn (Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh) về các tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Cùng vụ án, bị can Huang ShangXia (Hoàng Thượng Hạ, quốc tịch Trung Quốc) bị truy tố về các tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị can Đỗ Tiến Hải (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà); Trần Thị Lê Vi Vân (Kinh doanh tự do); Lê Văn Hưng (cựu Công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1), Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận) cùng hơn 10 bị can khác bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, “Buôn lậu”, “Vi phạm kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”…

Cáo trạng xác định, từ năm 2021 đến 2024, các bị can Phan Thành Muôn, Phạm Văn Định, Phạm Văn Dương, Trần Lê Thanh Tân, Trần Văn Thảo và Phan Thanh Nghị, ở mỗi vị trí vai trò khác nhau ở Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh, Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ, đã có hành vi tổ chức khai thác quặng titan trái phép hơn 459.981 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng.

Để khai thác trái phép mỏ quặng, bị can Phan Thành Muôn đã đưa hối lộ 1,1 tỷ đồng cho Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận) và chi tiền cảm ơn tổng số hơn 1,6 tỷ đồng cho một số cá nhân là thành viên Tổ Giám sát 117 để làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm cho Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục khai thác quặng trái phép.

Đáng chú ý, quá trình tiêu thụ quặng titan, Phan Thành Muôn thỏa thuận bán cho một số khách hàng với đơn giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn đơn giá bán thực tế, không được hạch toán báo cáo thuế, che giấu doanh thu, vi phạm các quy định về kế toán gây thiệt hại thuế cho Nhà nước tổng cộng hơn 50 tỷ đồng.

Bị can Hoàng Thượng Hạ (quốc tịch Trung Quốc) đã thỏa thuận mua quặng của Phan Thành Muôn và Công ty Sông Bình với giá ghi trong hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá mua bán thực tế.

Sau đó, Hoàng Thượng Hạ cùng đồng phạm tổ chức buôn lậu hơn 27.997 tấn Ilmenite (không đủ hàm lượng xuất khẩu) với tổng giá trị hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 95,9 tỷ đồng).

Quá trình giúp bị can Hoàng Thượng Hạ thực hiện hành vi buôn lậu, bị can Đỗ Tiến Hải (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà) đã đưa hối lộ cho bị can Lê Văn Hưng (cựu Công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1) tổng số tiền hơn 8,5 tỷ đồng nhằm tráo mẫu giám định, che giấu, hợp thức cho việc xuất khẩu quặng trái phép.