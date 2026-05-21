Án mạng ở Tây Ninh và tiếng nấc nghẹn của người đàn ông khi cùng lúc mất vợ, con và cháu

Ngày 21-5, Công an tỉnh Tây Ninh vẫn đang tạm giữ Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ xã Hậu Thạnh) để điều tra về hành vi giết người. Bằng được xác định là nghi phạm gây ra vụ thảm án khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong tại ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh.

Bằng bị bắt giữ chỉ sau 5 giờ lẩn trốn.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào chiều 19-5 tại căn nhà cấp 4 mới xây nằm trên đường ĐT829, cạnh tuyến đường dẫn vào Trung tâm Y tế xã Hậu Thạnh. Ba nạn nhân tử vong gồm bà H.T.Đ. (70 tuổi), bà M.T.T.T. (41 tuổi, con gái bà Đ.) và anh N.G.B. (22 tuổi, con trai bà T.).

Huy động lực lượng chốt chặn, truy bắt xuyên đêm

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Hậu Thạnh lập tức huy động toàn bộ lực lượng xuống hiện trường, phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức khoanh vùng, truy xét nghi phạm.

Lực lượng chức năng đồng thời liên hệ, phối hợp với bộ đội biên phòng tại các cửa khẩu khu vực giáp ranh để lập chốt chặn, ngăn chặn khả năng nghi phạm bỏ trốn sang Campuchia. Hệ thống camera an ninh quanh hiện trường và các tuyến đường nghi vấn được rà soát xuyên đêm phục vụ công tác truy bắt.

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm vụ án mạng ở Tây Ninh.

Công an địa phương cũng phát thông báo đến người dân các ấp lân cận, đề nghị không cho người lạ ngủ nhờ, không cho mượn phương tiện và nhanh chóng trình báo nếu phát hiện đối tượng khả nghi.

Ngay trong đêm xảy ra vụ án, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khám nghiệm, điều tra và tổ chức truy bắt nghi phạm.

Hiện trường vụ án.

Sau hơn 5 giờ lẩn trốn, Nguyễn Cao Bằng bị lực lượng công an bắt giữ khi đang ẩn náu cách hiện trường khoảng 1 km. Theo cơ quan chức năng, thời điểm bị bắt, nghi phạm không chống cự, tỏ ra suy sụp và bế tắc. Sau đó, Bằng được di lý về trụ sở Phòng Cảnh sát Hình sự để phục vụ điều tra.

Bi kịch từ mối quan hệ "con rể hờ"

Sáng 20-5, tại căn nhà nơi tổ chức tang lễ, ba chiếc quan tài được đặt cạnh nhau trong tiếng khóc nghẹn của người thân và hàng xóm. Ông Mai Văn Thảo - chồng bà Đ., cha bà T. - gần như suy sụp khi cùng lúc mất vợ, con gái và cháu ngoại.

Điều khiến người thân đau đớn hơn cả là hung thủ lại chính là Nguyễn Cao Bằng, người từng được gia đình cưu mang, nhiều lần trả nợ giúp.

Ông Mai Văn Vinh (63 tuổi, em ruột ông Thảo) cho biết ngay tối xảy ra vụ án, ông đã tức tốc chạy đến hiện trường sau khi nghe tin dữ.

"Tôi bàng hoàng khi biết hung thủ là Bằng - người từng sống chung như vợ chồng với cháu gái tôi và được gia đình anh trai giúp đỡ rất nhiều" - ông Vinh nói.

Theo ông Vinh, bà T. từng trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân, có hai con và sống cùng cha mẹ ruột, mưu sinh bằng nghề bán bánh mì, bánh kem gần cầu Hậu Thạnh. Khoảng hơn 2 năm trước, bà quen biết rồi nảy sinh tình cảm với Bằng.

Người thân suy sụp bên linh cữu các nạn nhân trong vụ án mạng ở Tây Ninh.

Sau thời gian quen nhau, Bằng về sống cùng gia đình ông Thảo, phụ bà T. buôn bán tại căn nhà gần cầu Hậu Thạnh. Tuy nhiên, cuộc sống chung liên tục phát sinh mâu thuẫn.

"Hai người cãi vã nhiều lần nên anh trai tôi đuổi Bằng ra khỏi nhà, không chấp nhận người con rể hờ này nữa. Sau đó, Bằng thuê trọ gần chợ Hậu Thạnh nhưng vẫn qua lại với cháu tôi" - ông Vinh kể.

Theo người thân, Bằng từng có gia đình nhưng đã ly hôn, không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên ăn chơi, cờ bạc. Trong thời gian quen bà T., nghi phạm sống phụ thuộc vào gia đình nạn nhân và nhiều lần được trả nợ giúp.

"Anh tôi nhiều lần khuyên can, cấm cháu tiếp tục qua lại với Bằng vì thấy người này ăn chơi, thiếu chí làm ăn. Từ đó, mâu thuẫn ngày càng căng thẳng" - ông Vinh nói.

Cách đây không lâu, ông Thảo bỏ tiền mua đất, xây căn nhà cấp 4 cạnh Trạm Y tế xã Hậu Thạnh để bà T. mở quán ăn riêng. Thế nhưng, khi dọn về buôn bán được hơn một tháng thì thảm kịch xảy ra.

"Tôi từng khuyên cháu không nên quen Bằng nữa nhưng cháu nói cuộc đời mình như vậy rồi, ra sao thì ra. Không ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng đến vậy" - ông Vinh nghẹn ngào.

Nhân chứng kể phút kinh hoàng

Ông M. (45 tuổi, ngụ địa phương) cho biết khoảng 18 giờ ngày 19-5, khi đang ngồi uống nước gần hiện trường thì nghe tiếng la hét thất thanh.

"Chạy qua kiểm tra, tôi thấy bà Đ. và bà T. đã ngay trước hiên nhà. Anh B. bị đâm nhiều nhát nhưng vẫn cố chạy vào con đường bê tông hướng về Trung tâm Y tế xã để cầu cứu" - ông M. kể.

Theo nhân chứng này, sau khi gây án, Bằng lên xe máy định rời đi nhưng thấy anh B. còn chạy được nên tiếp tục cầm dao đuổi theo chém nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống.

"Dù anh B. chắp tay van xin tha mạng nhưng nghi phạm vẫn ra tay rất tàn nhẫn. Tôi chứng kiến mà kinh hãi, không ai dám lao vào can ngăn" - ông M. nói.

Người dân sau đó đưa anh B. đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Một người dân khác là bà H. (61 tuổi, sống gần nhà nạn nhân) cho hay thời điểm xảy ra vụ án, gia đình ông Thảo đang thuê thợ lắp camera an ninh thì Bằng phản ứng dữ dội.

"Trong lúc cự cãi, Bằng bất ngờ dùng dao đâm bà Đ.. Thấy mẹ bị tấn công, bà T. lao vào can ngăn cũng bị đâm tử vong. Anh B. nghe tiếng tri hô chạy ra thì tiếp tục bị truy sát"- bà H. kể.

Theo bà H., người dân địa phương ai cũng bàng hoàng bởi nghi phạm là người sống tại địa phương, không có nghề nghiệp ổn định nhưng ra tay quá tàn độc.

"Sống tới từng này tuổi, tôi chưa từng chứng kiến vụ việc nào kinh hoàng như vậy" - bà H. nói.

Chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân sau vụ án đau lòng.

Cũng trong ngày 20-5, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND xã Hậu Thạnh, cho biết địa phương đã cử lực lượng hỗ trợ gia đình lo hậu sự, đồng thời hỗ trợ bước đầu 10 triệu đồng.

"Đây là vụ việc đặc biệt đau lòng xảy ra tại địa phương. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục phối hợp các ngành chức năng và tổ chức đoàn thể để hỗ trợ gia đình các nạn nhân vượt qua khó khăn" - ông Anh nói.