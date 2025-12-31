Vy "ngộ" bị tuyên phạt thêm 3 năm tù về tội đưa hối lộ

Ngày 31/12, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Vy (tức Vy "ngộ"); trú phường Hạc Thành; Hoàng Nam Liên, trú tại tỉnh Nghệ An; Lê Cao Tâm trú tỉnh Nghệ An về các tội "Đưa hối lộ"; "Môi giới hối lộ" và "Đánh bạc".

Bị cáo Nguyễn Văn Vi cùng đồng phạm tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, do có mối quan hệ từ trước, Nguyễn Văn Vy đã liên hệ, nhờ Hoàng Nam Liên chạy giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa "Chua") đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam số 3, đóng trên địa bàn xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Trong các năm 2023 và 2024, Nguyễn Văn Vy đã chuyển cho Liên số tiền 350 triệu đồng để chạy án.

Hoàng Nam Liên khai nhận đã nhận số tiền trên từ Vi và đưa cho ông Phan Quý Hương, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An 280 triệu đồng với mục đích xin giảm án phạt tù cho Hòa "Chua". Số tiền còn lại Hoàng Nam Liên hưởng lợi, sử dụng chi tiêu cá nhân.

Ngoài ra, Liên còn có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với Lê Cao Tâm vào ngày 10/7/2024 với số tiền 5,85 triệu đồng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Vy 3 năm tù về tội đưa hối lộ, Hoàng Nam Liên 3 năm tù về tội môi giới hối lộ và đánh bạc; Lê Cao Tâm bị xử phạt 6 tháng tù về tội đánh bạc.

Trước đó, ngày 26/12, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử Nguyễn Văn Vy 6 tháng tù về tội trốn thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tách hành vi nhận hối lộ và tài liệu liên quan đến ông Phan Quý Hương chuyển Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.