Chủ quán karaoke cùng đồng phạm khiêng người tử vong vì ma túy ra đê sông Hồng phi tang

Ngày 28/8, Toàn án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử các bị cáo Nguyễn Ngọc Cảnh (SN 2003, quê ở tỉnh Sơn La), Vũ Đức Kiên (SN 1996, ở Hà Nội) và Nguyễn Hữu Khanh (SN 1991, Hà Nội) về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tuy nhiên, sau một thời gian xét hỏi Hội đồng xét xử thấy có phát sinh thêm nội dung mới không thể làm rõ tại tòa nên quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Hồ sơ vụ án thể hiện khoảng 2h43 ngày 8/9/2024, một người đàn ông phát hiện trên đường đê sông Hồng (thuộc xã Tráng Việt) có xác người chết nằm ở ven đê nên trình báo công an.

Vào cuộc xác minh, công an xác định thi thể trên là Lê Hồng H. (SN 1989, ở Hà Nội). Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, người này tử vong do sử dụng ma túy.

Tiếp tục điều tra, cơ quan công an làm rõ, bị cáo Nguyễn Ngọc Cảnh là chủ quán karaoke ở Đông Anh. Chiều ngày 7/9/2024, bị cáo Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Hữu Khanh, Nguyễn Ngọc Cảnh và nhiều người khác, trong đó có Lê Hồng H. có mặt tại quán của Cảnh.

Hôm đó, Lê Hồng H. hỏi Vũ Đức Kiên “có biết chỗ nào mua ma túy không?” Kiên trả lời “em có số điện thoại này, không biết có bán hay không, để em gọi thử”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Sau đó, H. đưa 3,5 triệu đồng cho Kiên đi mua Ketamine. Tại phòng VIP2 hôm ấy, H. lấy trong túi ra 10 viên ma túy “kẹo” chia cho mọi người, trong khi đó Kiên “xào” Ketamine để mọi người cùng sử dụng.

Khi dùng xong, H. nói chưa đủ phê và yêu cầu nên Kiên đưa thêm 1 viên ma túy “kẹo” để dùng. Tại quán, H. nhảy nhót, hò hét theo tiếng nhạc một lúc rồi nằm ra ghế trong phòng. Các thành viên khác trong nhóm vẫn nghe nhạc.

Đến khoảng 22h, bình ắc quy của phòng hát hết điện, đèn và loa tắt, mọi người trong nhóm ra ngoài ngồi uống nước. Riêng Lê Hồng H. và 3 người khác vẫn ngồi và nằm trong phòng VIP 2.

Khoảng 40 phút sau, Kiên vào phòng gọi H. dậy nhưng thấy bạn bất động nên bảo Khanh “anh Khanh ơi, hình như H. chết rồi”.

Khanh gọi H. nhưng không thấy phản ứng gì nên đã hô hấp nhân tạo cho nạn nhân nhưng không có chuyển biến. Sau khi xác định H. đã tử vong do sử dụng ma túy, cả nhóm đã dọn dẹp phòng VIP2 rồi sau đó Cảnh và Khanh cùng nhau khênh xác H. đưa lên xe máy, Khanh điều khiển xe, để Cảnh ngồi sau giữ xác H. di chuyển trên đường đê sông Hồng, đến địa phận xã Tráng Việt, huyện Mê Linh cũ, thì dừng lại.

Theo cơ quan điều tra, các bị cáo khiêng xác nạn nhân để xuống ven đê mà không thông báo với gia đình anh H. hay trình báo với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo cùng nhóm người sử dụng ma túy tại phòng VIP 2 đều có lời khai phù hợp với diễn biến vụ án như trên.

Theo lời khai của Cảnh - chủ quán karaoke, sau khi phát hiện H. đã chết, bị cáo yêu cầu tất cả nhân viên quán đi về để mình tìm cách lo liệu.

Gia đình nạn nhân tại tòa cho rằng, họ được nghe từ nhiều người nói rằng, lúc anh H. bị vứt ở ven đê, nạn nhân chưa chết. Khi biết tin, họ đến nơi thì thấy pháp y đang làm việc... Hội đồng xét xử đã yêu cầu gia đình phải nghe cả hai phía, tuyệt đối tin tưởng vào kết luận điều tra.