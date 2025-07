Từ vụ án mại dâm, khám phá vụ cô gái bị sát hại, phi tang xác

Từ thời điểm vụ án xảy ra cho đến khi được phát hiện, thời gian khoảng hơn nửa năm, việc điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ của các thành viên Ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn. Song dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương (cũ), nay là Công an TP Hải Phòng, vụ án đã được điều tra, làm rõ.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 3/7, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương (cũ) đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND đề nghị truy tố 4 đối tượng về các tội danh gồm “Giết người”; “Che giấu tội phạm”; “Môi giới mại dâm” và “Mua dâm người dưới 18 tuổi”.

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1982, trú tại Hưng Yên) bị đề nghị truy tố về 2 tội “Giết người” và “Môi giới mại dâm”; Tạ Đình Phúc (SN 1987, trú tại Hưng Yên), chồng của Thuỷ về tội “Môi giới mại dâm”; H Kô Niê (SN 1995, trú tại tỉnh Đắk Lắk) còn có tên gọi khác là My về tội “Che giấu tội phạm” và Ngô Xuân Cảnh (SN 1977, trú tại phường Tân Bình, TP Hải Dương (cũ), nay là TP Hải Phòng về tội “Mua dâm người dưới 18 tuổi”.

Đối tượng chủ mưu Nguyễn Thị Thuỷ.

Vụ án bắt nguồn từ việc Công an TP Hải Dương (cũ) điều tra vụ “Môi giới mại dâm” và “Mua bán dâm người dưới 18 tuổi”. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT đã có đủ căn cứ khởi tố Tạ Đình Phúc về tội “Môi giới mại dâm” và Ngô Xuân Cảnh về tội “Mua dâm người dưới 18 tuổi”…

Trong quá trình đấu tranh, làm rõ vụ án, con trai của vợ chồng Phúc là Tạ Đình Long (SN 2012) và H Za Nie Byá (SN 2010, trú tại Đắk Lắk), còn có tên khác là Linh đã tố cáo Thuỷ liên quan đến một vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào giữa năm 2024.

Trước tính chất phức tạp của vụ án, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương (cũ) đã vào cuộc xác minh vụ việc có dấu hiệu tội phạm giết người xảy ra tại phường Tân Bình, TP Hải Dương. Căn cứ thông tin thu thập được, xác định vụ án có thật; đồng thời để tập trung các lực lượng phá án trong thời gian ngắn nhất, Công an tỉnh Hải Dương (cũ) đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng điều tra vụ án.

Bắt đầu bằng việc tìm kiếm tung tích nạn nhân, các thành viên của ban chuyên án tốn không ít công sức. Do công việc có tính chất “nhạy cảm” nên quá trình sinh sống và làm việc tỉnh Hải Dương, các trường hợp có liên quan và nạn nhân đều sử dụng tên giả… Sau khi vụ án xảy ra, nhân viên tại Minh Ngọc Quán của Thuỷ đều bỏ đi nơi khác sinh sống. Tuy nhiên, với tinh thần quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm, ban chuyên án đã không quản ngại khó khăn.

Quá trình rà soát, trinh sát đã xác định được danh tính và nơi ở của các trường hợp có liên quan gồm Hà Thị Liễu (SN 2009, trú tại tỉnh Thanh Hóa) và H Kô Niê (SN 1995, trú tại tỉnh Đắk Lắk) còn có tên gọi khác là My và triệu tập về trụ sở làm việc. Sau khoảng 48h rà soát, từ lời khai của My, Liễu và Linh, ban chuyên án đã xác định được hiện trường các đối tượng phi tang xác nạn nhân là tại Xín Mần, Hà Giang (cũ). Song lúc này, danh tính nạn nhân vẫn chưa xác định được…

Một thành viên của Ban chuyên án nhớ lại: Khi làm việc, My, Liễu và Linh chỉ biết nạn nhân tên là Ngọc ở Phú Thọ, còn địa chỉ cụ thể ở đâu thì không biết. Để nhanh chóng làm rõ danh tính của nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành rà soát thông tin về người phụ nữ tên Ngọc. Cùng thời điểm này, một mũi công tác lần tìm từ các đầu mối đã đưa Ngọc đến quán Minh Ngọc Quán làm việc. Trong quá trình này, Ban chuyên án đã có được một tấm ảnh của nạn nhân dù đã rất cũ… Từ đó, với việc khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sau 72h rà soát, Ban chuyên án đã xác định được nạn nhân là Nguyễn Thị Kim Kh (SN 1994, trú tại tỉnh Phú Thọ).

Đến đây, với những chứng cứ và tài liệu mà các thành viên của Ban chuyên án thu thập được, Thuỷ mới khai nhận hành vi phạm tội. Được biết, trước khi phạm cùng lúc 2 tội danh “Giết người” và “Môi giới mại dâm”, Thuỷ và chồng đều có nhiều tiền án, tiền sự. Trong thời gian hoãn chấp hành án, Thủy mở quán ăn mang tên Minh Ngọc Quán, ở chân cầu Phú Tảo, đường Kim Sơn, phường Tân Bình, TP Hải Dương (cũ). Sau đó, đối tượng lên mạng xã hội tìm, mua các phụ nữ còn trẻ, đưa về nhà trọ thuê ở địa chỉ số 155 Kim Sơn (cách quán Minh Ngọc Quán khoảng 200m) và môi giới họ đi bán dâm với khách có nhu cầu.

Khoảng tháng 4/2024, Thuỷ tiếp nhận Hà Thị Liễu và Kh (gọi tên là Ngọc) để đi bán dâm. Sau khi về quán, do thấy Kh gầy, thấp nên Thủy để làm nhân viên phục vụ tại quán. Khoảng giữa tháng 5/2024, sau khi có thêm hai nhân viên mới là Linh và My thì Liễu không phải đi bán dâm cho khách nữa. Hằng ngày, theo chỉ đạo của Thuỷ, Kh và Liễu trông coi, quản lý nhà số 155 Kim Sơn và quán Minh Ngọc. Trong quá trình này, nạn nhân Kh thường xuyên bị Thủy sử dụng các đồ vật, hung khí đánh gây thương tích.

Đỉnh điểm của sự việc diễn ra vào ngày 16/7/2024, sau khi Thủy cùng con gái vào Thanh Hoá thăm Phúc trở về nhà… Khoảng 21h cùng ngày, do nghi ngờ Kh lấy 1,5 triệu đồng của My và lấy 10 triệu đồng của Thuỷ, đối tượng bắt nạn nhân cởi hết quần áo và đứng ở sân phía sau nhà trọ, dùng tuýp sắt đánh liên tiếp vào người, tay, chân để tra hỏi… Bị đánh đau, Kh nói là để tiền ở Minh Ngọc Quán. Các đối tượng bèn quấn khăn tắm cho nạn nhân rồi đưa đi lấy tiền. Đến nơi, Kh vẫn không đưa tiền nên Thuỷ tiếp tục dùng tuýp sắt đánh vào người nạn nhân. Suốt tối hôm đó cho đến sáng 17/7/2024, Kh tiếp tục phải ngồi dưới bếp, trong tình trạng không một mảnh vải che thân.

Ngoài việc trực tiếp đánh Kh, sáng 18/7/2024, Thuỷ còn chỉ đạo Linh tát rồi đổ lọ nước tẩy rửa nhà vệ sinh lên người nạn nhân… Sau đó, Thuỷ dùng dao chặt đốt một ngón tay út của nạn nhân để tra hỏi về khoản tiền đã mất. Sau khi phát hiện nạn nhân tử vong (khoảng 19h30 ngày 17/7/2024), đến 0h ngày 18/7/2024, Thủy yêu cầu Linh, Mỹ, Liễu phải đi cùng để phi tang thi thể nạn nhân, tránh bị cơ quan Công an phát hiện.

Ban đầu, Linh, My, Liễu không đồng ý nhưng Thủy đe dọa sẽ thông báo việc những người này đi bán dâm với gia đình nên các đối tượng phải nghe lời. Sau đó, Thuỷ cho tất cả quần áo dùng để lau máu vào cốp xe ô tô rồi cùng các đối tượng khiêng thi thể nạn nhân lên xe ô tô đi vứt xác.

Theo lời khai của Thuỷ, ban đầu đối tượng đi đến Quảng Ninh. Dọc đường đi, do phát hiện có nhiều camera và đèn đường nên Thuỷ và các đối tượng lại quay về. Đến khoảng gần 7h cùng ngày, Thuỷ điều khiển xe ô tô chở Linh, My, Liễu và thi thể vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hướng về Hà Nội. Trên đường đi, Thuỷ yêu cầu Linh tìm địa điểm có rừng núi, thung lũng nhằm phi tang xác Kh.

Linh tìm kiếm trên mạng xã hội thì thấy địa điểm du lịch thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà (cũ), tỉnh Lào Cai. Đến khoảng 13h cùng ngày, Thuỷ cùng các đối tượng đến Bắc Hà nhưng không tìm thấy nơi phi tang xác. Sau đó, đối tượng quyết định đi đến huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Tại khu vực thị trấn Cố Pài, đầu UBND xã Bản Ngò, Linh, My, Liễu ném xác nạn nhân xuống hố. Trên đường trở về, khi đến xã Nấm Dẩng, huyện Xín Mần thì xe bị hỏng.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương (cũ) xác định, khi thực hiện hành vi phạm tội, 2 đối tượng H Za Nie Byá tức Linh và Liễu đủ 14 nhưng dưới 16 nên chưa phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Che giấu tội phạm”.