Hai anh em ra tay giết người, 2 người vợ giúp khiêng xác phi tang

Ngày 24-4, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt hai anh em là Đinh Văn Ten (30 tuổi, trú huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai) 19 năm tù và Đinh Toc (22 tuổi, em trai Ten) 17 năm tù cùng về tội "Giết người".

Tuyên phạt các bị cáo Đinh Thị Ber (vợ Ten) và Đinh Thị Kanh (vợ Toc) cùng 24 tháng tù treo về tội "Che giấu tội phạm".

Theo HĐXX, năm 2021, hai anh em Ten và Toc cùng đưa vợ vào rừng phòng hộ Chư Mố (xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) dựng lán trại cạnh nhau để ở và đi bẫy thú rừng. Trưa 8-10-2024, Ten cùng vợ và 4 người con đang ăn cơm thì thấy em Đinh Thuêm (15 tuổi, sống lang thang) đi ngang qua nên gọi vào ăn cơm, uống rượu. Một lúc sau, vợ chồng Toc cùng 6 người khác cũng tới tham gia nhậu.

Hai anh em Ten và Toc cùng 2 người vợ tại phiên tòa hôm nay

Đến chiều muộn, sau khi cả nhóm uống hết khoảng 6 lít rượu, ngà say thì Ten nhắc lại chuyện Thuêm nhiều lần dùng ná cao su bắn vào lán trại, con trai. Đinh Văn Ten nhiều lần truy hỏi lý do, có còn bắn nữa không nhưng Thuêm đã say rượu, không trả lời.

Thấy Thuêm không trả lời, Ten lấy dao chém vào đầu Thuêm. Thấy vậy, nhóm người đang uống rượu chung bỏ chạy khỏi lán. Bị chém, Thuêm bỏ chạy thì Toc dùng cây gỗ đập nhiều nhát vào đầu và ngã xuống trước cửa lán.

Khi xác định Thuêm đã chết, Ten và Toc quay lại lán trại, tiếp tục ngồi uống rượu cùng Ber và Kanh. Tại đây, Ten đã yêu cầu Toc, Ber, Kanh cùng mình khiêng xác nạn nhân xuống suối, cách lán khoảng 17m để giấu. Đến ngày 29-10, Toc cùng vợ là Kanh tới cơ quan công an đầu thú, trình báo vụ việc.

Tại phiên toà, hai anh em Ten và Toc nói rất hối hận về hành vi phạm tội của mình. Cả hai cũng mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để làm lại cuộc đời, sớm trở về chăm sóc vợ con, cha mẹ già.