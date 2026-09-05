Chủ nhà hàng bị truy tố vì cho tiếp viên đi bán dâm để hút khách

Thông tin từ Viện KSND TPHCM ngày 5/9 cho biết, cơ quan này đã ban hành cáo trạng vụ án được phát hiện rạng sáng 27/6/2025, khi Công an TPHCM kiểm tra một khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 10 cũ), phát hiện Trương Thị Thu C. đang bán dâm cho một người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc.

Từ lời khai của Trương Thị Thu C. và quá trình kiểm tra nhà hàng Hao Man trên đường Ngô Gia Tự (quận 10 cũ), cơ quan điều tra xác định hoạt động môi giới mại dâm có liên quan đến những người quản lý, điều hành nhà hàng.

Theo cáo trạng, Huang, Wei-Hao (còn gọi A Hào, Hao) quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) chủ nhà hàng, cùng vợ là Lê Thị Diễm (SN 1988, quê Cà Mau) và các quản lý Lê Vĩ Kiệt (SN 1975, TPHCM), Trương Thị Ngọc Giàu (SN 1999, Cần Thơ) đã thống nhất chủ trương cho các tiếp viên nữ ra ngoài bán dâm cho khách từ khoảng tháng 3/2025. Mục đích là thu hút khách đến ăn uống, hát karaoke, qua đó tăng doanh thu cho nhà hàng.

Giá bán dâm được thỏa thuận là 3 triệu đồng/lần và 7 triệu đồng nếu qua đêm. Trong vụ việc bị phát hiện, Trương Thị Thu C. đồng ý bán dâm qua đêm cho Park Jae Yeob với giá 7 triệu đồng. Trước khi đến khách sạn, C. gặp Trương Thị Ngọc Giàu, cho Giàu xem địa chỉ và hình ảnh khách sạn do khách mua dâm gửi. Sau đó, C. lấy giấy ra cổng và được Lê Vĩ Kiệt đóng dấu để ra ngoài.

Đáng chú ý, cáo trạng thể hiện Huang, Wei-Hao từng tổ chức họp với các quản lý để chỉ đạo cách thức hoạt động. Tại cuộc họp ngày 13/6/2025, bị can yêu cầu các quản lý phải khéo léo để tránh bị công an phát hiện, đồng thời quy định tiếp viên ra ngoài bán dâm phải có giấy ra về, không đi cùng lượt với khách và phải thoát, xóa nhóm Telegram hằng ngày.

Cơ quan công tố xác định hành vi của bị can Huang, Wei-Hao, bị can Lê Thị Diễm, bị can Lê Vĩ Kiệt và bị can Trương Thị Ngọc Giàu đủ yếu tố cấu thành tội “Môi giới mại dâm”. Các bị can bị truy tố theo khoản 2 Điều 328 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng cũng xác định Lưu Ngọc Hạnh (SN 1988, ngụ TPHCM) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo hồ sơ, Hạnh đưa ra thông tin gian dối rằng có thể lo “chung chi” cho các cơ quan chức năng để nhà hàng Hao Man được hoạt động thuận lợi, không bị kiểm tra. Hạnh đã nhận tổng cộng 1,15 tỷ đồng rồi chiếm đoạt, sử dụng cá nhân.

Đối với Huang, Wei-Hao, cơ quan điều tra không xử lý về hành vi “Đưa hối lộ” do bị can đã chủ động tố giác và khai báo việc đưa tiền cho Hạnh trước khi hành vi bị phát giác.

Vụ án đang được TAND TPHCM thụ lý để giải quyết theo thẩm quyền.