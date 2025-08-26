TP HCM: “Hot girl” cùng nhóm bạn lãnh án tù từ chuyện ghen tuông với người yêu cũ

Ngày 26-8, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Dương Thị Hằng (25 tuổi, ngụ Đồng Tháp) và Phan Thị Quế Chi (30 tuổi, ngụ Cần Thơ) cùng 13 năm tù; Nguyễn Lê Tuấn Anh (27 tuổi, ngụ Lâm Đồng) 12 năm tù; Vy Liêm Quân (30 tuổi, ngụ Lâm Đồng) 11 năm tù cùng về tội "Giết người". Ba bị cáo khác trong vụ án cũng lãnh từ 8-10 năm tù.

Nội dung vụ án thể hiện, chị Đinh Thị Như Ý có quan hệ tình cảm với anh Trần Quốc Hưng. Đến ngày 11-6-2023, Phan Thị Quế Chi sử dụng tài khoản Facebook của mình tên "Mẫn Nhi" nhắn tin cho chị Ý hỏi về mối quan hệ với anh Hưng. Chi cho biết mình là người yêu cũ của anh Hưng. Từ đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Nhóm bị cáo tại toà

Từ ngày 15-6-2023 đến ngày 19-6-2023, Ý liên tục nhận được các tin nhắn có nội dung chửi bới, hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn từ tài khoản Facebook tên "Pham Duy Loc" của Phạm Duy Lộc và "Ppel Hý" của Dương Thị Hằng. Vì vậy, Ý đã kể lại sự việc với chị Nguyễn Thị Hồng Khuyên, nhờ người này giúp giải quyết. Chị Khuyên đồng ý, kêu Ý hẹn gặp nhóm Chi tại nhà chị Khuyên ở quận Gò Vấp (cũ).

Ngày 20-6-2023, Nguyễn Thiên Ân chở Chi, Hằng cùng một số đồng phạm đến nhà chị Nguyễn Thị Hồng Khuyên tại quận Gò Vấp, mang theo nhiều hung khí gồm rựa và dao Thái Lan.

Tại đây, do nhầm chị Hòa Thị Hồng với chị Ý, Hằng đã cầm dao đâm vào vùng hố thượng đòn phải của chị Hồng. Sau đó, Quế Chi xông vào đánh, dùng ấm trà đập vào đầu nạn nhân, còn Hằng tiếp tục đâm nhiều nhát khiến chị Hồng bị thương tích 26%, nguy hiểm đến tính mạng.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người khác và gây mất an ninh trật tự xã hội, cần xử lý nghiêm.

Ngoài ra, bị cáo Hằng còn gây thương tích nhẹ cho chị Nguyễn Thị Hồng Khuyên. Tuy nhiên, chị Khuyên từ chối giám định và không yêu cầu xử lý hình sự.