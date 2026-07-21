Chỉ vì phút nóng giận, mâu thuẫn hàng xóm biến thành hành vi giết người

Đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, hiện nay tình trạng các vụ án cố ý gây thương tích, giết người do mâu thuẫn bộc phát vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Đáng lo ngại, nguyên nhân thường xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hằng ngày, như: lời nói thiếu kiềm chế, va chạm trong sinh hoạt, tranh chấp đất đai, uống rượu bia, va chạm giao thông, hay những xích mích giữa hàng xóm, người quen.

Điển hình vào khoảng 15h50 ngày 2/7, tại thôn Tân Nhuế, xã Lạc Đạo (tỉnh Hưng Yên), Sái Văn Dũng (SN 1990, trú tại Tân Nhuế) đang dọn dẹp nhà và đi ra bờ ao gần đó vệ sinh. Cùng thời điểm này, anh Nguyễn Văn Dương (SN 1981, trú cùng thôn Tân Nhuế) đang ngồi câu cá cách vị trí của Dũng đang vệ sinh khoảng 3m.

Đối tượng Sái Văn Dũng tại cơ quan Công an. Ảnh: Cơ quan Công an.

Bức xúc vì có người đi vệ sinh gần chỗ mình ngồi câu cá nên anh Dương cầm một nửa viên gạch chỉ ném xuống ao (gần vị trí Dũng vệ sinh) khiến nước ao bắn lên người. Sau đó giữa 2 người xảy ra cãi chửi nhau dẫn đến xô xát.

Lúc này, Dũng chạy về nhà lấy một con dao bầu (có lưỡi dài khoảng 10cm, chuôi dao bằng gỗ) rồi quay lại chỗ anh Dương. Lần này, cả 2 xảy ra xô xát lớn.

Khi thấy anh Dương không còn cầm vật gì trên tay, Dũng áp sát và dùng lực mạnh đâm một nhát vào vùng bụng khiến nạn nhân gục xuống nền đất. Phát hiện sự việc, mọi người đưa anh Dương đi cấp cứu tại Bệnh biện Đa khoa Phố Nối.

Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an xã Lạc Đạo, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, truy tìm hung khí và triệu tập Sái Văn Dũng đấu tranh, làm rõ vụ việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 9/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Sái Văn Dũng về tội "Giết người" theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự.

Theo công an tỉnh Hưng Yên, vụ án trên là bài học đắt giá về hậu quả của việc thiếu kiềm chế cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Nếu như cả hai bên bình tĩnh, biết dừng lại đúng lúc hoặc lựa chọn cách ứng xử văn minh, tôn trọng pháp luật thì một mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày đã không phải kết thúc bằng những hệ lụy pháp lý nặng nề.