Bắt tạm giam đối tượng dùng ly thủy tinh đánh nữ nhân viên quán karaoke

Chiều 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Hà Mạnh Dũng (SN 1979, quê TP Hà Nội, trú tại phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) về tội “Cố ý gây thương tích”, sau thời gian vào cuộc điều tra làm rõ.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 22h ngày 14/5, Phạm Thiếu Sơn, Lương Hải Đăng, Phạm Quyết Chính, Phạm Hồng Thắng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Duy Anh, Ngô Anh Tài cùng đi ô tô đến quán karaoke Golden Bell (địa chỉ 260-263 Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì) để hát karaoke và uống bia, tại đây cả nhóm được lễ tân xếp vào phòng 401 và gọi nhân viên nữ phục vụ riêng mỗi người.

Khoảng 23h40 cùng ngày thì Hà Mạnh Dũng đến sau rồi lên phòng 401 cùng với nhóm trên và gọi nhân viên nữ Lê Thúy Mộng phục vụ riêng.

Hà Mạnh Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Cố ý gây thương tích.

Đến khoảng 0h45 ngày 15/5, trong lúc nữ nhân viên Ksor Giang đang phục vụ thì bị Hà Mạnh Dũng cầm tay trái của Giang vặn về phía sau lưng. Do bị đau nên Giang quay lại và dùng chân trái đá vào chân trái của Dũng. Ngay lúc đó, Dũng dùng tay phải đánh vào mặt của Giang, tiếp theo Dũng cầm ly thủy tinh bằng tay phải đánh vào vùng mặt và đầu của Giang gây ra thương tích.

Do bị đau nên Giang la hét và chỉ tay vào Hà Mạnh Dũng để khẳng định Dũng là người gây ra thương tích cho Giang, sau đó Giang chạy ra khỏi phòng.

Nhóm bạn của Dũng cũng đi ra khỏi phòng ngay sau đó. Khi Dũng ra ngoài sân để về thì bị nhân viên quán Golden Bell can ngăn lại không cho về và gọi Công an đến giải quyết. Lúc này, Giang tiếp tục đi ra chỉ tay vào Dũng và được mọi người can ngăn, sơ cứu vết thương cho Giang rồi đưa đi cấp cứu.

Căn cứ Kết luận giám định tổn thương cơ thể ngày 19/5 của Phân viện Kỹ thuật hình sự tại TP Hồ Chí Minh, tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Ksor Giang tại thời điểm giám định là 22%, bị hại đã làm đơn yêu cầu xử lý hình sự.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt các thủ tục tố tụng đối với Hà Mạnh Dũng về tội “Cố ý gây thương tích” như kể trên. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.